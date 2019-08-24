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РИА Новости

Захарова раскритиковала слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

09:44 24.08.2019 (обновлено: 11:19 24.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего поднять украинский флаг над Владивостоком.
Омелян, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока", заявил, в частности, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, "как это было сто лет назад".
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По словам Захаровой, сперва она подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, "свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему".
"Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная", — написала дипломат в фейсбуке.
Она напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.
"И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", — отметила Захарова.
Украинский министр инфраструктуры известен скандальными заявлениями. Так, он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву наиболее прибыльны для Украины, предлагал украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву", обвинял Россию во взрывах на украинских складах боеприпасов, а также обещал въехать в Москву на танке.
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А не в мордокниге ответить уже не комильфо?
24 августа, 10:18
Сергей Серый
120016
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