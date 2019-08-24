Захарова раскритиковала слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего поднять украинский флаг над Владивостоком.

Омелян, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока", заявил, в частности, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, "как это было сто лет назад".

По словам Захаровой, сперва она подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, "свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему".

"Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная", — написала дипломат в фейсбуке

Она напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.

"И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", — отметила Захарова.