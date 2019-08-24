В МЧС уточнили число пострадавших при ДТП с автобусом в Ижевске

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали, по уточненным данным, при ДТП с автобусом в Ижевске, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.
"По уточненной информации, обратились в больницы 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 35 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода. По предварительной версии ведомства, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы.