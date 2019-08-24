В ЦУПе решили не проводить в субботу повторную стыковку "Союза МС-14" с МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг – РИА Новости. Специалисты Центре управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" в течение субботы, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.

Ранее сообщалось, что "Союз" был отведен на безопасное расстояние от МКС, специалисты обсуждали возможность новой попытки стыковки.

По расчетам баллистиков, в течение дня корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции, поэтому в субботу повторная стыковка проводиться не будет.