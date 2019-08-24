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РИА Новости

В ЦУПе решили не проводить в субботу повторную стыковку "Союза МС-14" с МКС

09:34 24.08.2019 (обновлено: 10:11 24.08.2019)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг – РИА Новости. Специалисты Центре управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" в течение субботы, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.
Ранее сообщалось, что "Союз" был отведен на безопасное расстояние от МКС, специалисты обсуждали возможность новой попытки стыковки.
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По расчетам баллистиков, в течение дня корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции, поэтому в субботу повторная стыковка проводиться не будет.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаКоролевРИА Наука
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