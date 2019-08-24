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РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников

09:31 24.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра делает прививку ребенку в детской поликлинике
Медицинская сестра делает прививку ребенку в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра делает прививку ребенку в детской поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.
"Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что в этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний. Вакцинация и ревакцинация помогают защитить ребенка от инфекции, предотвратить пропуски занятий, избежать необходимости брать больничный лист по уходу за ребёнком и отсутствовать на работе, а также снизить риск заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы детей.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, перед поступлением в школу и в школьные годы рекомендуется делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.
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