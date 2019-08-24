Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.

"Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний. Вакцинация и ревакцинация помогают защитить ребенка от инфекции, предотвратить пропуски занятий, избежать необходимости брать больничный лист по уходу за ребёнком и отсутствовать на работе, а также снизить риск заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы детей.