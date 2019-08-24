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РИА Новости
Культура

Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

09:04 24.08.2019 (обновлено: 15:52 24.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной стало лучше. Об этом рассказал ее супруг, продюсер Бари Алибасов.
"Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени Вишневского", — написал он в Instagram.
Несколько дней назад во время отдыха в Болгарии актриса почувствовала недомогание. Ее перевезли в московскую клинику. Некоторые СМИ писали, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ, однако ее дочь Мария опровергла эту информацию.
Актриса родилась в 1938 году, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось..." и многих других.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
22 августа, 11:52Культура
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
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КультураБари АлибасовШоу-бизнесЛидия Федосеева-Шукшина
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