Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной стало лучше. Об этом рассказал ее супруг, продюсер Бари Алибасов.

"Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени Вишневского", — написал он в Instagram.

Несколько дней назад во время отдыха в Болгарии актриса почувствовала недомогание. Ее перевезли в московскую клинику. Некоторые СМИ писали, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ, однако ее дочь Мария опровергла эту информацию.