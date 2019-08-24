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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:04 24.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛето в Москве
Лето в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лето в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до 25 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачность, без осадков, температура воздуха в столице 23-25, по области от 21 до 26 градусов тепла", - сказал Леус.
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Метеоролог добавил, что ветер будет западный, достаточно сильный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Синоптик отметил, что атмосферное давление постепенно падает, но все еще остается выше нормы - 753 миллиметра ртутного столба.
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30 мая 2017, 21:45РИА Новости
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