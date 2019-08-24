Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до 25 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачность, без осадков, температура воздуха в столице 23-25, по области от 21 до 26 градусов тепла", - сказал Леус.

Метеоролог добавил, что ветер будет западный, достаточно сильный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.