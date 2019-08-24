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РИА Новости

Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха

09:03 24.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар рядом с селом Бешпагир на Ставрополье начали тушить с воздуха, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в пятницу огонь охватил 3 гектара сухой растительности и 0,5 гектара леса. Возгорание локализовано. По предварительным данным властей края, причиной пожара стал поджог. По этому поводу будет проведена проверка.
"Ликвидация последствий лесного пожара под Бешпагиром остается на контроле. Угрозы людям и их жилью нет", - написал Владимиров в Instagram под видеозаписью, на которой с вертолёта сбрасывают воду в месте возгорания.
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Владимир ВладимировСтавропольский крайПроисшествия
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