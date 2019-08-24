Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха

ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Лесной пожар рядом с селом Бешпагир на Ставрополье начали тушить с воздуха, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в пятницу огонь охватил 3 гектара сухой растительности и 0,5 гектара леса. Возгорание локализовано. По предварительным данным властей края, причиной пожара стал поджог. По этому поводу будет проведена проверка.