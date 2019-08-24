В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Временный проезд затоплен в районе поселка Смоляниново, на кратчайшем пути из Владивостока в Находку, из-за вышедшей после дождей из берегов реки, сообщили РИА Новости в компании "Примавтодор".

"В настоящий момент там (в районе поселка Смоляниново в Приморье) нет проезда для грузового и легкового транспорта из-за перелива воды. Как только уровень воды спадет, начнется движение автотранспорта", - рассказал пресс-секретарь "Примавтодора" Станислав Луценко.

Таким образом, чтобы добраться из Владивостока в Находку, водителям приходится делать крюк - проезд пока возможен только через город Партизанск. На временной переправе, которая сейчас стоит в воде, дежурит дорожная техника. Ей приходится вытаскивать незадачливых автолюбителей: в субботу днем, 24 августа, водой уже смыло машину.