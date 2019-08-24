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РИА Новости

В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой

08:34 24.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Временный проезд затоплен в районе поселка Смоляниново, на кратчайшем пути из Владивостока в Находку, из-за вышедшей после дождей из берегов реки, сообщили РИА Новости в компании "Примавтодор".
"В настоящий момент там (в районе поселка Смоляниново в Приморье) нет проезда для грузового и легкового транспорта из-за перелива воды. Как только уровень воды спадет, начнется движение автотранспорта", - рассказал пресс-секретарь "Примавтодора" Станислав Луценко.
Таким образом, чтобы добраться из Владивостока в Находку, водителям приходится делать крюк - проезд пока возможен только через город Партизанск. На временной переправе, которая сейчас стоит в воде, дежурит дорожная техника. Ей приходится вытаскивать незадачливых автолюбителей: в субботу днем, 24 августа, водой уже смыло машину.
Накануне региональный главк МЧС РФ сообщал, что вода в Приморье ушла из всех домов, подтопленных паводком после тайфуна "Кроса".
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ПриморьеВладивостокНаходкаПроисшествия
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