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РИА Новости

Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"

08:31 24.08.2019 (обновлено: 13:56 24.08.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава"
Подводный крейсер Юрий Долгорукий, с которого производится запуск ракет Булава
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" провели пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Макеты боевых блоков выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на Камчатке.
Запуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
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"Булава" и "Синева"

Р-30 "Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
Межконтинентальная баллистическая ракета третьего поколения РСМ-54 "Синева" (по классификации НАТО — Skiff SSN-23) входит в состав ракетного комплекса Д-9РМ, стоящего на вооружении атомных стратегических подлодок проекта 667БРДМ "Дельфин" (по классификации НАТО — Delta-IV).
Ракетный комплекс Д-9РМ приняли на вооружение в 1986 году. С 1996-го производить РСМ-54 прекратили, но в сентябре 1999-го российское правительство решило возобновить производство модернизированного варианта ракеты.
Вес "Синевы" составляет порядка 40 тонн. У каждой ракеты четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения по 100 килотонн. Максимальная дальность полета достигает одиннадцати с половиной тысяч километров в зависимости от забрасываемого веса.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ракет все больше и больше,а жизнь в стране все хуже и хуже!
24 августа, 09:55
Alex Anon
691321134
Обычная стрельба, но ракеты всё же межконтинентальные (ключевое слово, которого нет в тексте).
24 августа, 08:39
iivanaivazovscky
6421017
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