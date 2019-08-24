Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава". Архивное фото

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" провели пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Макеты боевых блоков выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на Камчатке.

В Минобороны подчеркнули, что в результате пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

"Булава" и "Синева"

Р-30 "Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.

Межконтинентальная баллистическая ракета третьего поколения РСМ-54 "Синева" (по классификации НАТО — Skiff SSN-23) входит в состав ракетного комплекса Д-9РМ, стоящего на вооружении атомных стратегических подлодок проекта 667БРДМ "Дельфин" (по классификации НАТО — Delta-IV).

Ракетный комплекс Д-9РМ приняли на вооружение в 1986 году. С 1996-го производить РСМ-54 прекратили, но в сентябре 1999-го российское правительство решило возобновить производство модернизированного варианта ракеты.