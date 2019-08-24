Умер актер Карло Делле Пьяне

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итальянский актер Карло Делле Пьяне скончался в возрасте 83 лет. Об этом агентству Итальянский актер Карло Делле Пьяне скончался в возрасте 83 лет. Об этом агентству ANSA сообщила его супруга Анна Криспино.

Актер умер в Риме. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Carlo delle Piane. Un grande attore.💐rip pic.twitter.com/vsTQnNm3Be — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 24 августа 2019 г.

Делле Пьяне снимался в кино на протяжении 70 лет. Он работал с Витторио де Сика, Альберто Сарди, Альдо Фабрици и другими известными режиссерами. Среди его фильмов — "Американец в Риме", "Полицейские и воры", "Монах из Монцы" и "Рыцари крестового похода".