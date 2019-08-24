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РИА Новости
Культура

Умер актер Карло Делле Пьяне

08:35 24.08.2019 (обновлено: 16:26 24.08.2019)
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CC BY 4.0 / PD / Актер Карло Делле Пьяне
Актер Карло Делле Пьяне
CC BY 4.0 / PD /
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итальянский актер Карло Делле Пьяне скончался в возрасте 83 лет. Об этом агентству ANSA сообщила его супруга Анна Криспино.
Актер умер в Риме. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.
Делле Пьяне снимался в кино на протяжении 70 лет. Он работал с Витторио де Сика, Альберто Сарди, Альдо Фабрици и другими известными режиссерами. Среди его фильмов — "Американец в Риме", "Полицейские и воры", "Монах из Монцы" и "Рыцари крестового похода".
В 1983 году был удостоен премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Студенческий поход". Спустя три года получил "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Рождественский подарок".
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