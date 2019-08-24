В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка

ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Более 50 человек вывезены из зоны паводка в городе Биробиджан Еврейской автономной области, где подтоплены жилые дома, колодцы и участки дорог, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

В Биробиджане с 18 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.

"С момента введения режима ЧС из зон подтопления было вывезено 53 человека, чьи дома оказались в воде, из них 10 человек ушли пережидать паводок к родственникам, 43 человека переселены в пункт временного размещения", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в субботу в городе подтоплено 142 жилых дома, их количество за сутки не изменилось. Сотрудники мэрии и полицейские ежедневно объезжают подтопленные районы. Жителям доставляют питьевую воду и сухие пайки. Воду предоставили предприниматели, пайки - муниципальное предприятие "Городские тепловые сети".