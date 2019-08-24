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РИА Новости

В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка

08:23 24.08.2019
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© Фото : МЧС России Паводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : МЧС России
Паводок в Еврейской автономной области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Более 50 человек вывезены из зоны паводка в городе Биробиджан Еврейской автономной области, где подтоплены жилые дома, колодцы и участки дорог, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
В Биробиджане с 18 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
"С момента введения режима ЧС из зон подтопления было вывезено 53 человека, чьи дома оказались в воде, из них 10 человек ушли пережидать паводок к родственникам, 43 человека переселены в пункт временного размещения", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в субботу в городе подтоплено 142 жилых дома, их количество за сутки не изменилось. Сотрудники мэрии и полицейские ежедневно объезжают подтопленные районы. Жителям доставляют питьевую воду и сухие пайки. Воду предоставили предприниматели, пайки - муниципальное предприятие "Городские тепловые сети".
Представитель мэрии отметил, что уровень рек Бира и Икура начал незначительно снижаться. Оперативные группы ведут пересчет подтопленных домов.
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