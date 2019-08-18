В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц

ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Власти Биробиджана в воскресенье ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких улиц вышедшими из берегов реками, сообщил РИА Новости представитель правительства Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что со 2 августа на территории всей ЕАО введен режим ЧС из-за дождей и паводков на реках, в том числе реке Амур. На этой неделе в области прошли сильные дожди.

"В Биробиджане объявлен режим ЧС в связи с ухудшением гидрологической обстановки и подтоплением дачных участков и дворовых территорий на нескольких улицах города", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, из берегов вышли реки Икура и Бира, уровень которых на 17 сантиметров превысил неблагоприятную для города отметку. В воде оказались садово-огородные участки на пяти улицах. Кроме того, подтопленными оказались 11 дворовых территорий по улицам Кубанской, Физкультурной и Лесной. Всего в ЕАО подтоплено более 400 участков и два частных дома. Сформированы комиссии по оценке ущерба.