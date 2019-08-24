Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой

ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и автобуса Жирновск — Москва на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. 24 августа 2019

ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и автобуса Жирновск — Москва на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. 24 августа 2019

ВОЛГОГРАД, 24 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус Жирновск — Москва столкнулся с легковым автомобилем под Волгоградом: три человека погибли и двое пострадали, сообщили журналистам в ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в субботу в 04:15 по местному времени (03:15 мск) автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Жирновск — Москва на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области.

"Водитель автомобиля и два пассажира скончались, еще двое госпитализированы. В автобусе, в котором находились 26 человек, никто не пострадал", — рассказали в полиции.