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РИА Новости

Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути

07:47 24.08.2019 (обновлено: 16:06 24.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отказ французского контейнерного перевозчика CMA CGM использовать арктические трассы, в первую очередь Северный морской путь, не приведет к корректировкам и сокращению прогнозного грузопотока этого маршрута, поскольку на объемы перевозок этой компании изначально не было расчетов, рассказал РИА Новости эксперт по контейнерным перевозкам, гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.
Один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CMA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, пишет газета Figaro. Компания, на которую приходится около 14% мирового контейнерного флота, объяснила, что не будет использовать ни один из трех арктических транспортных коридоров, которые становятся все более доступными по мере таяния льдов. CMA CGM заявила в связи с этим, что сделала решительный выбор в пользу защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия, несмотря на большое конкурентное преимущество, которое этот маршрут дает морским компаниям.
"На CMA CGM не было расчета в составлении прогнозов и планов развития Севморпути. Сам по себе посыл на экологию в данном ключе странен — если судно идет коротким путем, оно в первую очередь тратит меньше топлива", — отметил эксперт.
Безбородов отрицательно ответил на вопрос, повлияет ли заявление компании на прогнозы грузопотока Северного морского пути.
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Эксперт полагает, что с запуском морских линий других крупных перевозчиков по Севморпути компания CMA CGM может изменить решение. "Что они не станут ходить, вопрос спорный. Когда все пойдут, то и они присоединятся", — заключил собеседник агентства.
В июне глава крупнейшего морского контейнерного перевозчика, датской Maersk (около 20% контейнерного флота) Сорен Скоу говорил, что его компания изучает возможность запуска сезонного сервиса по Северному морскому пути.
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Северный морской путьРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Рано или поздно по любому пойдут по краткому пути доставки грузов , а это Севморпуть ,американцы давят на все компании , но выгода возьмёт верх над давлением.
24 августа, 07:58
ИСИван Семёнов
2500001
Ну теперь новые ледоколы можно уже не строить
24 августа, 10:51
Михалыч
1310016
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