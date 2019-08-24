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РИА Новости

Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита

07:30 24.08.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его отказа посетить Данию премьер-министр этой страны Метте Фредериксен позвонила ему и они "отлично побеседовали".
"Она замечательная женщина. У нас состоялась отличная беседа. У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю", - сказал Трамп журналистам перед отлетом на саммит G7 во Франции.
Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.
Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
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После этого Трамп сообщил, что отложил визит в королевство и встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. По его словам, реакция премьер-министра Дании на его идею была "неподходящей", отметив, что к США "должно быть проявлено уважение". Саму идею покупки Гренландии президент США назвал хорошей.
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G7Дональд ТрампДанияСШАГренландияВ мире
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