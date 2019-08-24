Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его отказа посетить Данию премьер-министр этой страны Метте Фредериксен позвонила ему и они "отлично побеседовали".

"Она замечательная женщина. У нас состоялась отличная беседа. У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю", - сказал Трамп журналистам перед отлетом на саммит G7 во Франции.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.