Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T07:26Z
https://ria.ru/20190824/1557851879.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151414/90/1514149020_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f205bc6a6113f486c6b63603e949437c.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу

07:26 24.08.2019
1689
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он нисколько не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу.
На момент закрытия бирж (23.00 мск) индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов (2,37%, до 25630,52 пункта), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта. Наибольшее падение, как показала динамика торгов, было связано с заявлением Трампа о том, что он введет новые пошлины на китайские товары.
В ходе беседы с журналистами вечером в пятницу президента спросили, считает ли он, что его слова спровоцировали падение индексов. "Нисколько", - ответил Трамп перед отлетом на саммит G7 во Франции.
Поле этого он напомнил, что за время его президентства эти индексы существенно выросли.
"Поэтому не надо мне говорить про 600 пунктов", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 06:43РИА Новости
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
Трамп уже после закрытия бирж в пятницу заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг в свою очередь является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Критская винодельня
Вчера, 06:59РИА Новости
Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
8381123
Обсудить 3
Динамика курсов валютG7Дональд ТрампФранцияКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку
РИА
Новости
Банкноты номиналом 1 доллар США
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
Московская биржа
Российский рынок отреагировал на новый виток торговой войны США и Китая
Критская винодельня
Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
Гражданин США Пол Уилан в суде
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
Главное здание ФРС США
Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Борис Джонсон и "Операция овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина
Президент США Дональд Трамп
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил об увеличении пошлин на товары из КНР выше запланированного
Солдаты армии США на учениях в Европе
США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
Флаг ДНР
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
Лента новостейМолния