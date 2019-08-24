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РИА Новости

Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино

06:59 24.08.2019 (обновлено: 15:57 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийКритская винодельня
Критская винодельня
© РИА Новости / Алексей Богдановский
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции "еще не видели".
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

"Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще. Мы будем облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели", — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

При этом президент признался, что он не очень большой поклонник этих компаний, потому что "они были и остаются противниками республиканцев".
Президент США Дональд Трамп
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Закончив вопрос налогов, Трамп подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Думаю, у нас будут два хороших дня во Франции. С нетерпением ожидаю прибытия туда", — добавил глава государства.
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