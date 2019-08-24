Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино

"Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще. Мы будем облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели", — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.