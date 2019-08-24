ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности, что делают и многие другие страны.

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщило ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Сообщается, что снаряды были запущены рано утром из провинции Хамгён-Намдо. Власти Японии полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет.

"У нас очень хорошие отношения. Это всегда может поменяться. Но посмотрим, что будет. (Лидер КНДР) Ким Чен Ын довольно откровенен со мной, как мне кажется… Он любит испытывать ракеты. Но мы никогда не запрещали ракеты малой дальности… Многие страны испытывают ракеты. Мы испытали одну большую (ракету) недавно, если вы заметили", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

Новые испытания КНДР стали седьмыми по счету с 25 июля. КНДР 16 августа КНДР испытала "новое оружие", два снаряда были запущены из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров. До этого запуски снарядов были произведены 10 августа. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров. Ранее КНДР произвела пуски снарядов в ночь на 6 августа, они расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа.