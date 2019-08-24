Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после повышения пошлин на товары из Китая заявил, что по-прежнему готов к переговорам с КНР.

"Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.