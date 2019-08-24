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РИА Новости

Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

06:43 24.08.2019 (обновлено: 06:44 24.08.2019)
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после повышения пошлин на товары из Китая заявил, что по-прежнему готов к переговорам с КНР.
"Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
15 августа, 17:53Сказано в эфире
Экономист: вводя новые пошлины, Трамп ударит не по Китаю, а по долларуКитай готов дать ответ на новые американские пошлины, заявили в Пекине. В эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько высказал мнение о том, каким может быть этот ответ.
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G7Дональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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