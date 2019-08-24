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РИА Новости

США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт

05:55 24.08.2019
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© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Европе
Солдаты армии США на учениях в Европе
© AP Photo / Shakh Aivazov
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США будут угрожать ЕС возможным широкомасштабным конфликтом с Россией на территории Европы, заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.
Так он прокомментировал недавний доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС. В тексте документа, в частности, указывается, что сближению двух организаций может поспособствовать противодействие "вновь усиливающейся России".
"Европа становится театром военных действий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на её территории", — сказал он.
Он добавил, что сам по себе это доклад отражает "различные риски, страхи и фобии" европейских стран по поводу их будущего и неопределенности "в условиях турбулентного мира".
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