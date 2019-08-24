Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо

Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках на ООО "Винтерпром" в Донецке

АЛЕППО (Сирия), 24 авг - РИА Новости. Крупная фабрика, занимающаяся производством мороженого и традиционных для Сирии сладостей, возобновила работу в Алеппо, рассказал журналистам директор предприятия Камиль иль-Шафи.

Компания по производству мороженого начала выпуск продукции в Алеппо ещё в 90-х годах. В 2010 году, незадолго до начала конфликта в Сирии, руководство предприятия решило закупить новое современное оборудование для увеличения объёмов производства. По словам директора, когда в Алеппо пришли боевики, его пришлось под обстрелами вывозить в западные районы города.

"После войны мы вернулись сюда. Здесь было все разрушено, нам пришлось заново отстраивать здание, но благо хоть оборудование удалось сохранить, так что мы довольно быстро вернулись к работе", - сказал Камиль иль-Шафи.

По его словам, он часто принимает на работу беженцев, не отказывает и детям, которые стараются помочь родителям обеспечить семью.