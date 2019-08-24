Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T05:38Z
https://ria.ru/20190824/1557851521.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149996/49/1499964909_0:278:3071:2005_1036x0_80_0_0_c7992621733539c211be740a0364e71f.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо

05:38 24.08.2019
625
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках на ООО "Винтерпром" в Донецке
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках на ООО Винтерпром в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 24 авг - РИА Новости. Крупная фабрика, занимающаяся производством мороженого и традиционных для Сирии сладостей, возобновила работу в Алеппо, рассказал журналистам директор предприятия Камиль иль-Шафи.
Компания по производству мороженого начала выпуск продукции в Алеппо ещё в 90-х годах. В 2010 году, незадолго до начала конфликта в Сирии, руководство предприятия решило закупить новое современное оборудование для увеличения объёмов производства. По словам директора, когда в Алеппо пришли боевики, его пришлось под обстрелами вывозить в западные районы города.
"После войны мы вернулись сюда. Здесь было все разрушено, нам пришлось заново отстраивать здание, но благо хоть оборудование удалось сохранить, так что мы довольно быстро вернулись к работе", - сказал Камиль иль-Шафи.
По его словам, он часто принимает на работу беженцев, не отказывает и детям, которые стараются помочь родителям обеспечить семью.
Лагерь сирийских беженцев
23 августа, 10:31Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Ежедневно на предприятии перерабатывают от полутора до двух тонн молока, а торговые точки, где можно купить мороженое, открыты по всему Алеппо. Кроме того, в последнее время расширился и ассортимент продукции, здесь стали выпускать восточные сладости из сладкой сметаны. В ближайшее время директор фабрики надеется открыть производство и в других сирийских городах.
2831100
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Сирийская армия в провинции Идлиб
Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния