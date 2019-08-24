Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Выпущенные КНДР снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров, передает агентство Выпущенные КНДР снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Как сообщили военные, предполагается, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.

Как ранее сообщило агентство, власти Японии также полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет.