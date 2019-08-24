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РИА Новости

Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км

05:07 24.08.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Выпущенные КНДР снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Как сообщили военные, предполагается, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Как ранее сообщило агентство, власти Японии также полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
Испытания ракет в КНДР
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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