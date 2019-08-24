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РИА Новости

США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

05:05 24.08.2019 (обновлено: 07:47 24.08.2019)
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© REUTERS / Lucas JacksonЗаснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Как указано в письме комитету сената по иностранным делам, восстановление консульства в городе Нууке - часть плана по увеличению присутствия США в Арктике. Отмечается, что США имеют "стратегическую заинтересованность в укреплении политических, экономических и коммерческих отношений в Арктическом регионе".
По мнению госдепартамента, консульство станет "критически важным компонентом… усилий по расширению присутствия США в Арктике и послужит эффективной платформой для продвижения интересов США в Гренландии".
Агентство напоминает, что США открыли консульство в Гренландии в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Оно было закрыто в 1953 году. Согласно плану, новое консульство будет открыто в следующем году в Нууке. Ожидается, что в 2020 году в нем будет работать семь человек.
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Дональд ТрампАрктикаГосударственный департамент СШАСШАГренландияВ мире
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