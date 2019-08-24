США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

Как указано в письме комитету сената по иностранным делам, восстановление консульства в городе Нууке - часть плана по увеличению присутствия США в Арктике. Отмечается, что США имеют "стратегическую заинтересованность в укреплении политических, экономических и коммерческих отношений в Арктическом регионе".

По мнению госдепартамента, консульство станет "критически важным компонентом… усилий по расширению присутствия США в Арктике и послужит эффективной платформой для продвижения интересов США в Гренландии".

Агентство напоминает, что США открыли консульство в Гренландии в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Оно было закрыто в 1953 году. Согласно плану, новое консульство будет открыто в следующем году в Нууке. Ожидается, что в 2020 году в нем будет работать семь человек.