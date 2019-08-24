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РИА Новости

Минюст США раскрыл новые подробности о смерти миллиардера Эпштейна

04:50 24.08.2019 (обновлено: 07:40 24.08.2019)
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryФинансист Джеффри Эпштейн
Финансист Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Финансист Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Незадолго до смерти американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна в его отношении отменили надзор с целью предотвращения самоубийства после соответствующего заключения психолога, сообщает газета Hill со ссылкой на письмо министерства юстиции США.
Как ранее сообщила газета New York Times, вскрытие Эпштейна показало, что он покончил жизнь самоубийством. Это произошло в начале августа в тюрьме, где находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. До этого 25 июля Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее.
Сообщается, что министерство юстиции США раскрыло в письме к законодателям подробности о том, что в июле специальный мониторинг, призванный обеспечить, чтобы Эпштейн не совершил самоубийство, был отменен в соответствии с заключением психолога. Как отмечает издание, ведомство предоставило дополнительную информацию после того, как члены юридического комитета палаты представителей США потребовали разъяснений по ряду вопросов о смерти Эпштейна.
"Министерство юстиции может подтвердить, что господин Эпштейн был помещен под наблюдение с целью предотвращения самоубийства в июле. Позже господин Эпштейн был освобожден из-под надзора после оценки психолога, который принял решение о том, что в наблюдении больше нет необходимости", - приводит издание выдержки из письма.
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Минюст также пояснил, что со всеми заключенными проводится беседа в первые 24 часа после прибытия в федеральную тюрьму, и психиатрическое лечение предоставляется в независимости от места содержания под стражей. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что психологи доступны в рабочее время, а так же в ночные часы.
"Мы намерены активно работать над полным расследованием этого вопроса, и министерство юстиции может предоставить дополнительную информацию позднее при необходимости", – указано в письме.
В социальных сетях и СМИ активно велись обсуждения того, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпштейн, допустили, что он смог покончить с собой. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпштейном. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.
Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек.
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Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признал. Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
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