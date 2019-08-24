Умер известный переводчик фильмов, выходивших в начале 90-х

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В возрасте 61 года умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который известен авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х. Об этом сообщает телеканал В возрасте 61 года умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который известен авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ

Живов родился 9 мая 1958 года в Москве, получил образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков в МГПИИЯ имени Мориса Тереза, затем проходил стажировку в ГДР, а также работал в структуре ООН.

С 1993 года Живов стал заниматься переводами иностранных фильмов на видеокассетах VHS, что и принесло ему наибольшую известность. Его первыми работами стали драма "Любовник леди Чаттерлей", фильм ужасов "Вой" и комедия "Исповедь чистильщика окон".

Главный принцип его работы заключался в том, что переводчик должен пропустить фильм "через себя", стать его соавтором, выделить для зрителя самое важное и одновременно остаться за кадром.