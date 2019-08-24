Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T14:17Z
https://ria.ru/20190824/1557851311.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1036x0_80_0_0_a1fbcf6b6b85313b3edcb586f1082abd.jpg
РИА Новости

Умер известный переводчик фильмов, выходивших в начале 90-х

04:19 24.08.2019 (обновлено: 14:17 24.08.2019)
17591
© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи. Архивное фото
Зажженные свечи. Архивное фото
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В возрасте 61 года умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который известен авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Живов родился 9 мая 1958 года в Москве, получил образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков в МГПИИЯ имени Мориса Тереза, затем проходил стажировку в ГДР, а также работал в структуре ООН.
С 1993 года Живов стал заниматься переводами иностранных фильмов на видеокассетах VHS, что и принесло ему наибольшую известность. Его первыми работами стали драма "Любовник леди Чаттерлей", фильм ужасов "Вой" и комедия "Исповедь чистильщика окон".
Главный принцип его работы заключался в том, что переводчик должен пропустить фильм "через себя", стать его соавтором, выделить для зрителя самое важное и одновременно остаться за кадром.
В общей сложности за всю свою карьеру Живов перевел и озвучил более 1300 художественных произведений.
Режиссер Михаил Ведышев (слева) во время съемок фильма Странник, 1987 год
23 августа, 17:48Радио
Умер режиссер Михаил Ведышев
1034442522
Обсудить 4
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Жаль... Пусть покоится с миром...
24 августа, 05:44
Felix D
1300600
Мы помним твой голос за кадром! R.I.P.
24 августа, 10:48
Володиммер Демортов
1100000
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния