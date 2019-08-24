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РИА Новости

На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ

03:52 24.08.2019 (обновлено: 14:02 24.08.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла прямо во время родов из-за большой потери крови. Об этом сообщает "Кавказ пост".
Сообщается, что инцидент произошел в ГБУЗ "Андроповская районная больница", а погибшей оказалась 24-летняя Диана Келасова, которая умерла из-за большой кровопотери в результате операции кесарева сечения.
Предположительно, девушка потеряла более полутора литров крови, однако ребенок при этом остался жив. Родственники погибшей считают, что виновниками инцидента стали медики, проводившие операцию.
Они полагают, что девушке ввели двойную доза промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.
Мотыгинское многоостровье, Мотыгинский район
17 августа, 08:00РИА Новости
Роженицы из Красноярского края добираются до больницы по десять часов
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СтавропольеРоссияСтавропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
жаль девушку - жить да жить еще. в здравоохранении кошмар творится, все от того что недоврачи - коновалы часто уходят от ответственности. Жертвам ЕГЭ доверяют вопрос жизни и смерти, но президент пока проблемы только в первичном звене разглядел.
24 августа, 08:06
ЁкЁшкин кот
5501215
класс. вот поколение врачей вырастили.только бабло сшибать могут. а образования полный ноль.
24 августа, 04:38
пппавел попов
45012010
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