На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ

Сообщается, что инцидент произошел в ГБУЗ "Андроповская районная больница", а погибшей оказалась 24-летняя Диана Келасова, которая умерла из-за большой кровопотери в результате операции кесарева сечения.

Предположительно, девушка потеряла более полутора литров крови, однако ребенок при этом остался жив. Родственники погибшей считают, что виновниками инцидента стали медики, проводившие операцию.

Они полагают, что девушке ввели двойную доза промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.