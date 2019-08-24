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РИА Новости

ЦПК сообщил, какие космонавты полетят на МКС в 2020 году

03:50 24.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур". 20 апреля 2017
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур. 20 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина опубликовал на своем сайте имена российских участников экипажей кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на Международную космическую станцию.
Сроки запуска в ЦПК не указывает.
На сайте ЦПК появилась информация, согласно которой в экспедицию МКС-65/66 войдут Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Иванишин был в космосе два раза, Вагнер – пока ни одного. Их дублерами стали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Рыжиков выполнил один космический полет, Кудь-Сверчков – новичок.
В качестве участников экспедиции МКС-67/68 выбраны дублеры предыдущей миссии. Их дублировать будут Олег Новицкий (два полета) и ни разу не бывавший в космосе Петр Дубров.
Обычно кроме российских космонавтов на трехместных "Союзах" летают зарубежные астронавты. Однако ЦПК пока не указывает, кто еще войдет в составы экипажей "Союза МС-17" и "Союза МС-18". Кроме того, известно, что с 2020 года США планируют начать пилотируемые полеты на своих новых кораблях
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Ранее стало известно, что Николай Тихонов и Андрей Бабкин (участники экспедиции МКС-63/64) отправятся на МКС на корабле "Союз МС-16" в марте 2020 года. До них к станции полетит экипаж "Союза МС-15", в который вошли Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
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Олег СкрипочкаОлег НовицкийЦентр подготовки космонавтовАнатолий ИванишинРоссияРИА Наука
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