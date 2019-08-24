ЦПК сообщил, какие космонавты полетят на МКС в 2020 году

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина опубликовал на своем сайте имена российских участников экипажей кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на Международную космическую станцию.

Сроки запуска в ЦПК не указывает.

На сайте ЦПК появилась информация, согласно которой в экспедицию МКС-65/66 войдут Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Иванишин был в космосе два раза, Вагнер – пока ни одного. Их дублерами стали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Рыжиков выполнил один космический полет, Кудь-Сверчков – новичок.

В качестве участников экспедиции МКС-67/68 выбраны дублеры предыдущей миссии. Их дублировать будут Олег Новицкий (два полета) и ни разу не бывавший в космосе Петр Дубров.

Обычно кроме российских космонавтов на трехместных "Союзах" летают зарубежные астронавты. Однако ЦПК пока не указывает, кто еще войдет в составы экипажей "Союза МС-17" и "Союза МС-18". Кроме того, известно, что с 2020 года США планируют начать пилотируемые полеты на своих новых кораблях