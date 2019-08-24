США ведут консультации с Японией и Южной Кореей по ракетным пускам в КНДР

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США проводят консультации с Японией и Южной Кореей в связи с новым ракетным запуском КНДР, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы в курсе сообщений о ракетном пуске со стороны Северной Кореи и продолжаем следить за ситуацией. Мы тесно консультируемся с нашими японскими и южнокорейскими союзниками", - сказал чиновник.

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщило ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Сообщается, что снаряды были запущены рано утром из провинции Хамгён-Намдо.

Как сообщает агентство, власти Японии полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет.

Новые испытания КНДР стали седьмыми по счету с 25 июля. КНДР 16 августа КНДР испытала "новое оружие", два снаряда были запущены из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров. До этого запуски снарядов были произведены 10 августа. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров. Ранее КНДР произвела пуски снарядов в ночь на 6 августа, они расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа.