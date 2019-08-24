Театр-студия Соловьева откроет сезон спектаклем "Вишневый сад" 13 сентября

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Театр-студия САС под руководством Сергея Соловьева ("Асса") откроет новый сезон спектаклем "Вишневый сад" на площадке дизайн-завода Флакон" 13 сентября, рассказал РИА Новости генпродюсер театра Сергей Жильцов.

Накануне Соловьев, отмечающий 25 августа свое 75-летие, рассказал на пресс-конференции, что правительство Москвы приняло решение выделить площадку для его театра-студии САС, в труппу которого вошли ученики его мастерской во ВГИКе. "Только что было принято решение, что правительство Москвы даст нам работать в театре. Мы ищем площадку", - рассказал Соловьев.

"Мы откроем сезон 13 сентября спектаклем Татьяны Самбук "Вишневый сад" в пространстве арт-завода "Флакон". У нас только второй театральный сезон, пока нет своей площадки, мы пытаемся сделать так, чтобы все было стабильно, чтобы два-три спектакля в месяц игралось. Следующий спектакль у нас 20 сентября в "Школе современной пьесы", - рассказал Жильцов.