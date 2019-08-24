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РИА Новости
Культура

Театр-студия Соловьева откроет сезон спектаклем "Вишневый сад" 13 сентября

03:21 24.08.2019 (обновлено: 11:04 24.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинорежиссер Сергей Соловьев
Кинорежиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кинорежиссер Сергей Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Театр-студия САС под руководством Сергея Соловьева ("Асса") откроет новый сезон спектаклем "Вишневый сад" на площадке дизайн-завода Флакон" 13 сентября, рассказал РИА Новости генпродюсер театра Сергей Жильцов.
Накануне Соловьев, отмечающий 25 августа свое 75-летие, рассказал на пресс-конференции, что правительство Москвы приняло решение выделить площадку для его театра-студии САС, в труппу которого вошли ученики его мастерской во ВГИКе. "Только что было принято решение, что правительство Москвы даст нам работать в театре. Мы ищем площадку", - рассказал Соловьев.
"Мы откроем сезон 13 сентября спектаклем Татьяны Самбук "Вишневый сад" в пространстве арт-завода "Флакон". У нас только второй театральный сезон, пока нет своей площадки, мы пытаемся сделать так, чтобы все было стабильно, чтобы два-три спектакля в месяц игралось. Следующий спектакль у нас 20 сентября в "Школе современной пьесы", - рассказал Жильцов.
По словам продюсера, в труппе театра сейчас около 20 человек, актеры и режиссеры - выпускники мастерской Соловьева во ВГИКе. Самбук со студентами в процессе учебы поставила четыре спектакля "Фро", "Княжна Мери", "Ужас" и "Вишневый сад".
С. Соловьев
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КультураКультура - РИА Новости. Итоги дняСергей Соловьев (режиссер)ВГИКРоссия
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