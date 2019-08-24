Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T02:53Z
https://ria.ru/20190824/1557850985.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152376/21/1523762138_0:0:1188:669_1036x0_80_0_0_bdbb59f65963229af52f8ba5ddbaa5fe.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана отчиталась о тушении пожаров в России за сутки

02:53 24.08.2019
409
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за прошедшие сутки на 1 565 гектаров, составив более 42,4 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 136 лесных пожаров на площади 43 976 гектаров.
"На 00.00 мск 24 августа на территории Российской Федерации действовало 122 лесных пожара на площади 42 411 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки было ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 2 205 гектаров.
Лесной пожар в Республике Саха (Якутия)
16 августа, 11:52РИА Новости
В Якутии сотрудник Авиалесоохраны умер после тушения лесных пожаров
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - 98 пожаров на землях лесного фонда площадью 21,1 тысячи гектаров. На Чукотке тушили три пожара площадью 11,9 тысячи гектаров.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
14 августа, 15:58РИА Новости
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири
310210
Обсудить 0
СибирьДальний ВостокРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Лента новостейМолния