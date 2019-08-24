Авиалесоохрана отчиталась о тушении пожаров в России за сутки

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за прошедшие сутки на 1 565 гектаров, составив более 42,4 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 136 лесных пожаров на площади 43 976 гектаров.

"На 00.00 мск 24 августа на территории Российской Федерации действовало 122 лесных пожара на площади 42 411 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки было ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 2 205 гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - 98 пожаров на землях лесного фонда площадью 21,1 тысячи гектаров. На Чукотке тушили три пожара площадью 11,9 тысячи гектаров.