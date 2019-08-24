КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентствосо ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков", — говорится в заявлении.

По данным Сеула, пуски состоялись в 06:45 и 07:02 по местному времени (00:45 и 01:02 мск) из провинции Хамгён-Намдо. Снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров.

Власти Японии полагают, что это были баллистические ракеты.

С 25 июля это уже седьмой раз, когда КНДР запускает снаряды. Так, 16 августа она испытала "новое оружие", запустив два снаряда из провинции Канвондо. Дальность их полета составила 230 километров, а максимальная высота — 30 километров. До этого запуски проводились 10 августа — тогда дальность полета снарядов достигла около 400 километров, а максимальная высота — 48 километров. Кроме того, были еще пуски в ночь на 6 августа, которые в Сеуле и Токио расценили как испытание нового типа баллистических ракет малой дальности.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Вашингтон никогда не запрещал Пхеньяну испытывать ракеты малой дальности.