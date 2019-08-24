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РИА Новости

КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

02:04 24.08.2019 (обновлено: 12:45 24.08.2019)
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© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков", — говорится в заявлении.
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По данным Сеула, пуски состоялись в 06:45 и 07:02 по местному времени (00:45 и 01:02 мск) из провинции Хамгён-Намдо. Снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров.
Власти Японии полагают, что это были баллистические ракеты.
С 25 июля это уже седьмой раз, когда КНДР запускает снаряды. Так, 16 августа она испытала "новое оружие", запустив два снаряда из провинции Канвондо. Дальность их полета составила 230 километров, а максимальная высота — 30 километров. До этого запуски проводились 10 августа — тогда дальность полета снарядов достигла около 400 километров, а максимальная высота — 48 километров. Кроме того, были еще пуски в ночь на 6 августа, которые в Сеуле и Токио расценили как испытание нового типа баллистических ракет малой дальности.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Вашингтон никогда не запрещал Пхеньяну испытывать ракеты малой дальности.
В конце июня Трамп и Ким Чен Ын провели в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
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Куда могут долететь ракеты КНДРДальность поражения ракет КНДР и их характеристики — в инфографике Ria.ru.
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Популярные комментарии
Пусть даст свободу "своему" народу и он убежит от него. А люди, живущие в страхе и нищите, - это не народ, это подневольные, рабы.
24 августа, 03:55
hhellasgreece2016
21100011
Сумасшедший коммунист. Пора с ним кончать уже, пока не довёл планету до уничтожения.
24 августа, 03:47
hhellasgreece2016
19000013
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