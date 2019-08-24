Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета

Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.

Компания объяснила свой шаг "выбором в пользу защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия", несмотря на конкурентное преимущество, которое дает этот маршрут.

Межзду тем, глава датской Maersk (около 20% контейнерного флота) Сорен Скоу в июне заявлял, что его фирма изучает возможность запуска сезонного использования Северного морского пути.