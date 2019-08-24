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РИА Новости

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

01:40 24.08.2019 (обновлено: 14:16 24.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПогрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале Калининградского морского торгового порта
Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале Калининградского морского торгового порта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.
Компания объяснила свой шаг "выбором в пользу защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия", несмотря на конкурентное преимущество, которое дает этот маршрут.
Межзду тем, глава датской Maersk (около 20% контейнерного флота) Сорен Скоу в июне заявлял, что его фирма изучает возможность запуска сезонного использования Северного морского пути.
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Северный морской путьРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Сейчас можно говорить что угодно.Когда конкуренты начнут доставлять товары быстрее ,то данный руководитель к компании быстро забудет свои высказывания. Да и вся эта якобы забота о природе сплошь лицемерие. То-есть одно море можно загрязнять , а по севморпути нельзя
24 августа, 10:09
Андрей Шишкин
168310010
Правильно! Следующим шагом этой компании должен быть переход на гребные и парусные контейнеровозы.
24 августа, 10:00
ddega3333
1243820017
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