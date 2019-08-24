Прощание с актрисой Назаровой пройдет в московском Театре имени Ермоловой

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Близкие, коллеги и поклонники простятся с народной артисткой России Александрой Назаровой на новой сцене Театра имени Ермоловой в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в дирекции театра.

Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".

"В субботу состоится прощание с Александрой Назаровой на новой сцене нашего театра, которое пройдет с 11 часов до 13 часов. Затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал представитель дирекции.

Свои соболезнования в связи с уходом артистки выразил министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил ее уникальное дарование и искренность.

"Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства. Она обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей", - говорится в телеграмме от имени министра.