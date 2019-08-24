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РИА Новости
Культура

Прощание с актрисой Назаровой пройдет в московском Театре имени Ермоловой

01:02 24.08.2019 (обновлено: 11:04 24.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктриса Александра Назарова участвует во II благотворительном театральном велозаезде "ТеатРалли" в Москве
Актриса Александра Назарова участвует во II благотворительном театральном велозаезде ТеатРалли в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Актриса Александра Назарова участвует во II благотворительном театральном велозаезде "ТеатРалли" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Близкие, коллеги и поклонники простятся с народной артисткой России Александрой Назаровой на новой сцене Театра имени Ермоловой в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в дирекции театра.
Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".
"В субботу состоится прощание с Александрой Назаровой на новой сцене нашего театра, которое пройдет с 11 часов до 13 часов. Затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал представитель дирекции.
Свои соболезнования в связи с уходом артистки выразил министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил ее уникальное дарование и искренность.
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
20 августа, 22:21РИА Новости
Биография актрисы Александры Назаровой
"Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства. Она обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей", - говорится в телеграмме от имени министра.
Мединский подчеркнул, что каждый, кто когда-либо сталкивался на своем пути с уникальным дарованием Назаровой, проникался глубокой симпатией к ее мастерству и таланту.
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
21 августа, 07:56Радио
"Удивительная, уникальная..." Не стало актрисы Александры Назаровой
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КультураАлександра НазароваВладимир МединскийРоссияОбщество
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