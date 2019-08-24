Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T00:53Z
https://ria.ru/20190824/1557850553.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/106775/35/1067753587_0:185:2000:1310_1036x0_80_0_0_b38db717febde37ec1e2faff924e1e80.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции российской девочки

00:53 24.08.2019
26364
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Петербургские врачи, прибывшие в больницу турецкого города Денизли, где находится пострадавшая в бассейне 12-летняя россиянка, в интервью телеканалу "Звезда" рассказали о состоянии девочки.
По словам главного детского анестезиолога-реаниматолога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова, российские специалисты смогли осмотреть девочку лишь во второй половине дня, поскольку турецкие коллеги не давали им доступ в реанимацию, ссылаясь на "технические трудности".
Машина скорой помощи в Турции
23 августа, 22:13РИА Новости
В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России

"Но, тем не менее, мы осмотрели девочку. Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления", — рассказал специалист.

Кроме того, он добавил, что российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена ночью или утром.
Во вторник генконсульство в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
3452137119
Обсудить 3
БодрумТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Электронная сигарета
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Машина скорой помощи в Турции
В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Лента новостейМолния