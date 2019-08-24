Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции российской девочки

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Петербургские врачи, прибывшие в больницу турецкого города Денизли, где находится пострадавшая в бассейне 12-летняя россиянка, в интервью телеканалу " Петербургские врачи, прибывшие в больницу турецкого города Денизли, где находится пострадавшая в бассейне 12-летняя россиянка, в интервью телеканалу " Звезда " рассказали о состоянии девочки.

По словам главного детского анестезиолога-реаниматолога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова, российские специалисты смогли осмотреть девочку лишь во второй половине дня, поскольку турецкие коллеги не давали им доступ в реанимацию, ссылаясь на "технические трудности".

"Но, тем не менее, мы осмотрели девочку. Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления", — рассказал специалист.

Кроме того, он добавил, что российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена ночью или утром.

Во вторник генконсульство в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.