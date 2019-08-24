Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Почти 200 человек заболели в США в результате курения электронных сигарет (вейпов), сообщает издание Axios со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC).

В общей сложности специалисты центра расследуют 193 случая легочных и респираторных заболеваний, которые были зафиксированы в стране с 28 июля. По предварительным данным, заболевания вызваны использованием электронных сигарет.

В пятницу стало известно, что в штате Иллинойс умер взрослый человек, который курил вейп и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.