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РИА Новости

Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет

00:45 24.08.2019
3698
© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Почти 200 человек заболели в США в результате курения электронных сигарет (вейпов), сообщает издание Axios со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC).
В общей сложности специалисты центра расследуют 193 случая легочных и респираторных заболеваний, которые были зафиксированы в стране с 28 июля. По предварительным данным, заболевания вызваны использованием электронных сигарет.
В пятницу стало известно, что в штате Иллинойс умер взрослый человек, который курил вейп и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.
Таким образом, число заболевших выросло более чем в два раза за последние дни: в понедельник CDC сообщал, что с 28 июня по 15 августа в США зафиксировано 94 случая легочных болезней среди молодых потребителей электронных сигарет.
Электронная сигарета
23 августа, 23:34РИА Новости
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
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курениеЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Популярные комментарии
А еще бывает так - поел человек яичницу, а потом умер. А уж от мяса-то умирают миллионами. Может, того... ну его, начнем питаться святым духом, заодно и нашей экономике поможем. :)))
24 августа, 03:43
ПАПров Агиценович Зак
420006
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