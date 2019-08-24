Трамп сообщил об увеличении пошлин на товары из КНР выше запланированного

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США с сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с октября составит не 25%, а 30%, заявил Дональд Трамп.

Решение президента последовало за введением дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с первого сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с первого сентября и 15 декабря.

"Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) 75 миллиардов долларов США (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%... Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом 300 миллиардов долларов, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп в Twitter.

После повышения пошлин Трамп заявил, что по-прежнему готов к переговорам с Китаем.

Торговое противостояние

Экономический конфликт между КНР и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон решил тогда ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.

В конце мая после одиннадцатого раунда консультаций стороны объявили о введении взаимных торговых пошлин. США введут пошлины на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — более чем на пять тысяч американских товаров на 60 миллиардов.

Последний на сегодняшний день 12-й раунд двусторонних переговоров, прошедший в конце июля, закончился безрезультатно.

Трамп в начале августа пообещал ввести новые тарифы уже с 1 сентября, однако подчеркнул, что они не распространятся на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов, на которые уже действуют пошлины в 25 процентов.

Китай в ответ рекордно понизил курс юаня по отношению к доллару, после чего американский Минфин обвинил Пекин в попытках "манипулировать валютой".

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs 12 августа предрекли американской экономике рецессию из-за торговой войны с КНР, понизив свой прогноз роста экономики США на 20 базисных пунктов — до 1,8 процента.

На следующий день стало известно, что Вашингтон решил отложить до 15 декабря введение анонсированных Трампом пошлин, в частности на китайские смартфоны и ноутбуки.

Президент связал эти меры с нежеланием навредить американским покупателям в преддверии рождественских покупок.