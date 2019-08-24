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РИА Новости
Война в Сирии

Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе

00:01 24.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия в провинции Идлиб
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Сирийская армия может устранить турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, через которые снабжаются оружием террористы, заявила ливанскому телеканалу al-Mayadeen советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
По словам Шаабан, Турция доказала в последнее время, что она снабжает террористов оружием.
"Турция не соблюдала соглашения, заключенные в Астане (Нур-Султане – ред.), и превратила пункты наблюдения в объекты переброски оружия и оккупации наших территорий", - заявила Шаабан каналу.
Она отметила, что турецкие пункты наблюдения и боевики "Джебхат ан-Нусры"* "обмениваются оружием" и совершают преступления в отношении сирийцев.
"Турецкий пункт наблюдения в селе Мурик в осаде. Сирийская армия сможет устранить турецкие пункты наблюдения и террористов", - заявила Шаабан.
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Источник: Сирия взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт около Хамы
Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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