Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе

ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Сирийская армия может устранить турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, через которые снабжаются оружием террористы, заявила ливанскому телеканалу Сирийская армия может устранить турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, через которые снабжаются оружием террористы, заявила ливанскому телеканалу al-Mayadeen советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

По словам Шаабан, Турция доказала в последнее время, что она снабжает террористов оружием.

"Турция не соблюдала соглашения, заключенные в Астане (Нур-Султане – ред.), и превратила пункты наблюдения в объекты переброски оружия и оккупации наших территорий", - заявила Шаабан каналу.

Она отметила, что турецкие пункты наблюдения и боевики "Джебхат ан-Нусры"* "обмениваются оружием" и совершают преступления в отношении сирийцев.

"Турецкий пункт наблюдения в селе Мурик в осаде. Сирийская армия сможет устранить турецкие пункты наблюдения и террористов", - заявила Шаабан.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.