Космодром или обсерватория? Тайна фигур Наска окончательно раскрыта

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как выяснили недавно японские ученые, некоторые гигантские геоглифы на плато Наска в Перу изображают водных птиц. Годом ранее археологи с помощью дронов открыли более пятидесяти новых фигур, гораздо более древних. Кто и зачем их создал — в материале РИА Новости.

Послания небесам

В начале XX века авиаторы начали летать над западным побережьем Перу и сообщили о гигантских фигурах на поверхности горного плато Наска. По большей части это были прямые линии, треугольники, трапеции, спирали. Некоторые изображали животных: паука, обезьяну, птиц, человека ("астронавта") и странных сказочных существ.

Плато Наска продолжает на север пустыню Атакама, протянувшуюся вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки. Это один из самых засушливых регионов мира. В год здесь выпадает десять миллиметров осадков. Неудивительно, что геоглифы хорошо сохранились.

Немецкая исследовательница Мария Райхе всю жизнь посвятила изучению и сохранению геоглифов Наска. Она добилась, чтобы ЮНЕСКО внесло их в Список Всемирного наследия.

Циклопических размеров знаки, равных которым нет на Земле, притягивают многих исследователей. Кто и когда их создал? С какой целью?

Ответы на два первых вопроса окончательно получены в наши дни благодаря новым и изощренным методам исследования.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/artalis Самые знаменитые геоглифы на Земле находятся на плато Наска в Перу — очень засушливом регионе. © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/artalis Самые знаменитые геоглифы на Земле находятся на плато Наска в Перу — очень засушливом регионе.

Хозяева плато, уничтожившие природу

Археологи связывают геоглифы с культурой наска, доколумбовой цивилизацией, населявшей плато в первые шесть веков нашей эры. Найденные артефакты говорят о том, что наска занимались сельским хозяйством: выращивали картофель, маис, тыкву, местные фрукты, разводили лам, альпака.

Наска делали удивительно изящную керамическую посуду с толщиной стенок четыре миллиметра. Они были искусными ткачами. В керамике и тканях использовали 15 цветных пигментов, и их узоры разительно похожи на геоглифы.

Этот народ жил по берегам рек небольшими поселениями. Единственный крупный город — Кауачи, служивший церемониальным центром и некрополем. О социальной и политический структуре наска почти ничего неизвестно , а религиозные верования основывались на двух главных концепциях: воде и плодородии.

К VI веку культура наска пришла в упадок. В 2009 году ученые из Кембриджа (Великобритания) предположили, что причина — в рукотворной экологической катастрофе. Они исследовали пыльцу в почве по всему разрезу и обнаружили там следы прибрежных деревьев. Значит, берега рек, по которым селились наска, представляли собой лесистые оазисы.

По мере роста населения леса вырубались под поля. Это видно по тому, как пыльцу деревьев сменяет пыльца культурных растений. Без корневой защиты почва оказалась незакрепленной, и когда в регион пришло мощное эль-ниньо — природное океанское явление, которое характеризуется ливнями, непогодой, потоки воды разрушили угодья. Развернулась борьба за ресурсы, и общество в итоге уничтожило само себя.

CC0 / / Образец ткани наска с узорами, похожими на геоглифы CC0 / / Образец ткани наска с узорами, похожими на геоглифы

Наска и их предки

Радиоуглеродный анализ кусков дерева и текстиля, найденных внутри геоглифов или рядом, калибровка по годичным кольцам деревьев позволяют сделать вывод, что геоглифы созданы в период от II века до нашей эры до VI века нашей эры.

Между тем археологи допускали, что сама традиция таких фигур более древняя. В 2018 году эта гипотеза нашла подтверждение: археологи с помощью дронов открыли более пяти десятков рисунков на плато Пальпа севернее Наска.

Как сообщал журнал National Geographic, публиковавший эксклюзивные фотоснимки геоглифов, некоторые их них принадлежали наска, но большая часть — дело рук их предшественников, паракас и топара, живших там с VIII века до нашей эры. Эти фигуры, главным образом воины, находятся на холмах и видны из деревень снизу.

Ученые точно установили, как были сделаны геоглифы. Наска — каменистая пустыня. Чтобы обозначить линии, люди очищали поверхность от камней и складывали их тут же по контуру, оставляя открытыми более светлые участки земли. Таким образом, границы геоглифов обозначены грудами булыжников, а это значит, что есть уникальная возможность определить время их перемещения.

Первые попытки датировать радиоуглеродным методом сохранившиеся в камнях из нижнего слоя споры грибков, цианобактерии указали на эпоху наска.

В наши дни этот результат подтвердили оптической стимулированной люминесценцией, изобретенной в 1980-х, чтобы определить, как долго минералы пролежали под землей без доступа солнечного света.

Берут кварц или полевой шпат, которые содержатся в большинстве горных пород, песке. Там всегда есть следовые количества радиоактивных изотопов урана, тория. Со временем минерал накапливает энергию облучения в виде возбужденных электронов, зажатых в дефектах кристаллической структуры. Если такой минерал извлечь и облучить светом определенной длины волны, он начнет люминесцировать — испускать фотоны. По их потоку и высчитывают дату, когда минерал последний раз был на земной поверхности. Чем дольше он был погребен, тем сильнее светится.

Американские и перуанские ученые отобрали образцы минералов непосредственно с земли под камнями и с нижней поверхности самих кучек камней, обозначающих новые геоглифы, — их нашли в ходе охранных работ при строительстве химического завода. Выяснилось, что камни были перемещены в V-VII веках. Открытие обнародовали в этом году.

Ученые отвергают версию контакта

В августе японские исследователи опубликовали результаты анализа 16 геоглифов, изображающих птиц. Проанализировали отдельно форму клювов, голов, шей, тел, крыльев, хвостов, лап и сравнили их с более чем двумястами рисунков местных перуанских птиц, выполненных учеными. Вид установили только по трем изображениям: колибри-отшельник, обитающий в лесах на севере и востоке Перу, прибрежный пеликан и попугай — экзотика для Наска, учитывая, что до океана оттуда пятьдесят километров.

Остальные птичьи геоглифы не идентифицировали. Как полагают авторы работы, это либо вымершие виды, либо просто неточные изображения.

Удивительно, но все, что ученые знают сегодня о геоглифах, не приближает к ответу на вопрос: зачем наска их сделали?

В конце 1960-х Райхе вместе с американским археологом Паулем Косоком, первооткрывателем геоглифов, высказала гипотезу, что они служили астрономическим целям, возможно, были календарем, указывавшим на восход и закат различных небесных объектов.

Исследовательница попросила проверить эту версию канадского астронома Сидни Ван дер Берга. Тот проанализировал азимуты линий, статистическую значимость их распределения, центры тяготения и не обнаружил ничего, подтверждающего календарную гипотезу.

Согласно одному из первых предположений, высказанному в 1947 году, трапециевидные геоглифы служили парадным плацем для главенствующих родов. Проблема в том, что некоторые из них созданы на высоких холмах, где затруднительно вышагивать, тем более торжественно.

В 1968 году много шума наделала книга шведского журналиста фон Дэникена "Колесница богов". Там излагалась гипотеза о контакте древних народов с инопланетянами, которые помогли создавать грандиозные сооружения: пирамиды в Египте, Стоунхендж, а линии Наска — это космодром для космических кораблей. Однако это противоречит фактам: некоторые трапеции изнутри покрыты регулярной сеткой из каменных дольменов (каирнов).

Не нашла подтверждения и гипотеза о том, что геоглифы служили ирригационными каналами.

Древние народы предпринимали столь циклопические коллективные усилия для строительства, только если результат имел для них большое значение: развитие сельского хозяйства, защита от врага, религия. Такое соображение высказал в 1992 году Ван дер Берг. Поэтому ритуальное назначение геоглифов Наска — это приоритетная версия.

Помимо грандиозности линий и фигур протяженностью в десятки и сотни метров, на это указывают еще несколько фактов. Практически все линии связаны с городом-храмом Кауачи. И главное — они видны только с воздуха. Вероятно, это предназначалось только для божественных глаз.

Еще в 1990 году американский археоастроном Энтони Авени предположил, что линейные геоглифы служили местом ритуальных прогулок. Спустя два десятка лет эта идея получила подтверждение от ученых из Германии, которые измерили аномалии магнитного поля мобильным цезиевым магнитометром, показывающим изменение плотности почвы с глубиной.