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РИА Новости
Культура

Брат Билли Айлиш выпустил собственную песню

06:10 24.08.2019
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© AP Photo / Invision / Richard ShotwellБилли Айлиш и Финнеас О'Коннелл на ежегодной премии ASCAP Pop Music Awards в Беверли-Хиллз
Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл на ежегодной премии ASCAP Pop Music Awards в Беверли-Хиллз
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Американский певец и композитор Финнеас О’Коннелл (FINNEAS), который был соавтором почти всех треков своей сестры Билли Айлиш выпустил собственную песню Shelter.
Композиция войдет в трек-лист его дебютного альбома Blood Harmony, выход которого запланирован на октябрь этого года.

"Я написал эту песню пару лет назад и дал ей немного подождать и посмотреть, понравиться ли она мне позже. Она мне нравится до сих пор, хотя многое из того, что я делаю, мне быстро надоедает", - сказал музыкант.

Ранее музыкант выпустил сингл Финнеаса I Lost A Friend.
Финнеас был соавтором и продюсером дебютного альбома Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, в который вошел хит Bad Guy.
Он также иногда выступает с ней на сцене. Финнеас О’Коннелл старше Айлиш на пять лет, ему 22 года.
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