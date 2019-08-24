Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.
Отдыхающие могут читать романы и поэмы не выходя из бассейна. Такие книги невозможно промочить или испортить, пролив на страницы коктейль.
В необычной библиотеке представлена в основном классика.
Туристы могут найти на "плавающих" полках подводной библиотеки водонепроницаемую версию "Макбет" Шекспира, стихи Уильяма Йейтса и коллекцию рассказов Марка Твена.
21 августа 2018, 21:46РИА НовостиНа Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове