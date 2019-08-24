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РИА Новости
Туризм

Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки

23:05 24.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает у бассейна на территории отеля в Таиланде
Девушка отдыхает у бассейна на территории отеля в Таиланде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.
Отдыхающие могут читать романы и поэмы не выходя из бассейна. Такие книги невозможно промочить или испортить, пролив на страницы коктейль.
В необычной библиотеке представлена в основном классика.
Туристы могут найти на "плавающих" полках подводной библиотеки водонепроницаемую версию "Макбет" Шекспира, стихи Уильяма Йейтса и коллекцию рассказов Марка Твена.
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