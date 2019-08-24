Мы все умрём. Лесные пожары

Ежегодно только в России сгорает до 1% от площади всех лесов. Это миллионы гектаров. В основном горит хвойный лес, в котором возраст деревьев может исчисляться столетиями. В воздух выбрасываются многие килограммы сажи, пепла и дыма – одних из самых канцерогенных веществ для наших лёгких. Сожжённые леса превращаются в гарь, на которой деревья почти не растут. На полное восстановление ущерба, который огонь наносит за несколько недель, уходят десятилетия. И этот урон чувствует не только флора, но и животный мир - и, разумеется, человек.