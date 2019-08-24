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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
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Мы все умрём. Лесные пожары

12:00 24.08.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лесные пожары
Вчера, 12:00
В Бразилии не первую неделю горят "зелёные лёгкие планеты" - леса Амазонки. Объёмы пожаров больше, чем за всю историю наблюдений. Одновременно в России горят больше 2,5 млн гектаров сразу в пяти регионах. В США лесной пожар в прошлом году сжёг несколько городов и нанёс более $3,5 млрд ущерба. И так каждый год. Это норма – или мы задохнёмся в дыму?
Ежегодно только в России сгорает до 1% от площади всех лесов. Это миллионы гектаров. В основном горит хвойный лес, в котором возраст деревьев может исчисляться столетиями. В воздух выбрасываются многие килограммы сажи, пепла и дыма – одних из самых канцерогенных веществ для наших лёгких. Сожжённые леса превращаются в гарь, на которой деревья почти не растут. На полное восстановление ущерба, который огонь наносит за несколько недель, уходят десятилетия. И этот урон чувствует не только флора, но и животный мир - и, разумеется, человек.
Кто виноват в масштабных лесных пожарах – природа или человек? Могут ли леса когда-нибудь выгореть целиком? Правда ли, что из-за пожаров в северных регионах тает вечная мерзлота, и это усиливает наводнения? Могут ли колоссальные выбросы от пожара заслонить солнце и привести к локальному (а то и глобальному) эффекту "ядерной зимы"? В этих и других вопросах помогал разобраться Дмитрий Замолодчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Замолодчиков
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