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РИА Новости

Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера

08:00 24.08.2019 (обновлено: 08:08 24.08.2019)
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CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWWСамолет Ту-154М
Самолет Ту-154М
CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWW
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Обгоревшие тела и обломки самолета, разбросанные в радиусе нескольких километров, — ровно 15 лет назад, 24 августа 2004-го, террористки с разницей в несколько секунд взорвали в воздухе два авиалайнера, вылетевших из столичного аэропорта Домодедово. Погибли все пассажиры и члены экипажей — всего 90 человек. О том, как смертницы сумели пронести взрывчатку на борт и о выводах, сделанных после трагедии, — в материале РИА Новости.

Террористическая атака

Самолеты вылетели с разницей в 30 минут и пропали с радаров около одиннадцати часов вечера. Сначала исчез Ту-154 компании "Сибирь", выполнявший рейс Москва — Сочи, а спустя всего несколько секунд — Ту-134, принадлежавший авиаперевозчику "Волга-Авиаэкспресс" и направлявшийся в Волгоград. Первый борт шел на высоте двенадцать тысяч метров, второй — чуть больше восьми.
Вскоре стало ясно, что с лайнерами произошло ЧП: один из самолетов подал на землю сигнал SOS. К месту предполагаемого падения отправились спасатели и представители силовых ведомств.
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкНа месте падения самолета Ту-154 в Каменск-Шахтинском районе в 138 км от Ростова-на-Дону, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года
На месте падения самолета Ту-154 в поселке Каменск-Шахтинский в 138 км от Ростова-на-Дону, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года
© РИА Новости / Сергей Венявский
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На месте падения самолета Ту-154 в Каменск-Шахтинском районе в 138 км от Ростова-на-Дону, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года
Обломки Ту-154 и тела погибших, которые были разбросаны в радиусе нескольких километров, обнаружили в Ростовской области возле поселка Глубокий. По словам экспертов, слишком большой разброс указывал на то, что воздушное судно развалилось на куски еще в воздухе, а не при ударе о землю. Катастрофа унесла жизни 46 человек — всех, кто находился на борту.
Фрагменты второго пропавшего лайнера, а также погибших пассажиров и членов экипажа обнаружили на территории Тульской области. Вторая катастрофа унесла жизни 44 человек.
Следователи выдвинули несколько версий: ошибка пилотов, неисправность самолетов, плохие погодные условия, а также теракт. Обе авиакомпании сразу заверили, что воздушные суда были полностью исправны, за штурвалами находились опытные пилоты. Вероятность того, что оба экипажа в одно и то же время допустили ошибку, была крайне мала. К тому же самолеты уже набрали необходимую высоту, что существенно снижало риск катастрофы.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкБойцы спецназа готовятся к штурму театрального центра на Дубровке, захваченного террористами во время мюзикла "Норд-Ост" 23 октября 2002 года
Бойцы спецназа готовятся к штурму театрального центра на Дубровке, захваченного террористами во время мюзикла Норд-Ост 23 октября 2002 года
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Бойцы спецназа готовятся к штурму театрального центра на Дубровке, захваченного террористами во время мюзикла "Норд-Ост" 23 октября 2002 года
В конечном итоге следователи остановились на последней и самой пугающей версии — действиях смертниц. К тому времени крупные теракты сотрясали страну один за другим: взрывы домов, торговых центров, станций, перегонов и переходов метро. Самым кровавым эпизодом стал захват заложников в театральном центре на Дубровке, во время которого, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе десять детей.
Ответственность за случившееся с самолетами взял на себя Шамиль Басаев.

Пять тысяч рублей

Поисками заказчиков и организаторов терактов, совершенных в самолетах, занялись сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры. Они установили личности всех пассажиров и пришли к выводу, что лайнеры взорвали Аминат Нагаева и Сацита Джебирханова, прилетевшие в Москву из Махачкалы. В аэропорту на них сразу обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, дежурившие в тот день в терминале внутренних рейсов.
"Сотрудники линейного отдела милиции забрали у девушек паспорта и для досмотра вещей и проверки на предмет возможной причастности к терактам передали задержанных оперуполномоченному по борьбе с терроризмом Михаилу Артамонову, — заявил тогда Владимир Устинов, занимавший должность генпрокурора. — Однако тот отпустил пассажирок без всякой проверки".
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Затем, воспользовавшись услугами перекупщика Армена Арутюняна, террористки приобрели билеты на рейсы до Сочи и Волгограда. "Причем билет до Сочи был на 25-е число, и Арутюнян обратился к представителю авиакомпании "Сибирь" Николаю Коренкову, в чьи обязанности входил контроль за регистрацией и посадкой пассажиров, — говорится в обвинительном заключении. — Тот сделал соответствующую пометку в документе, и Джебирханову пропустили на борт".
Арутюнян получил от террористок пять тысяч рублей, из этой суммы тысячу он передал Коренкову как вознаграждение за оказанную услугу.

Человеческий фактор

По версии следствия, террористки собрали бомбы уже на борту самолета — в туалетах. Мощность взрывных устройств составила несколько сотен граммов в тротиловом эквиваленте.
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкНа месте падения самолета Ту-154
На месте падения самолета Ту-154
© РИА Новости / Сергей Венявский
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На месте падения самолета Ту-154
В 2007-м суд приговорил Коренкова и Арутюняна к полутора годам лишения свободы. Оперуполномоченный Артамонов получил более серьезный срок: шесть лет колонии. По словам генпрокурора Устинова, капитан милиции упустил возможность предотвратить теракт по своей халатности.
"На мой взгляд, решающую роль здесь сыграл человеческий фактор, то есть неисполнение своих должностных обязанностей, — на правах анонимности рассказывает РИА Новости действующий сотрудник подразделения транспортной безопасности московского авиаузла. — Любой такой крупной диверсии предшествует очень серьезная подготовка. Ведь тогда террористы не просто пошли напролом. Пару недель они тщательно изучали работу столичных аэропортов. По нашей информации, рассматривали несколько воздушных гаваней как точку вылета. В итоге остановились на Домодедово".
После случившегося меры досмотра в аэропортах существенно ужесточили. Однако это не уберегло от нового теракта, случившегося в том же Домодедово в 2011-м. Тогда погибли 37 человек, около двухсот получили ранения.
© РИА Новости / Валерий ЯрмоленкоСитуация в аэропорту Домодедово после теракта
Ситуация в аэропорту Домодедово после теракта
© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
Ситуация в аэропорту Домодедово после теракта
Впрочем, по мнению эксперта, обеспечить стопроцентную авиационную безопасность нереально. Можно лишь минимизировать риски.
На месте крушения Ту-154 — в поселке Глубокий — через три года после трагедии открыли мемориал, посвященный жертвам катастрофы. А в Барнауле в память о четырех алтайских бортпроводниках, погибших при теракте, установили обелиск.
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Шамиль БасаевТу-134Ту-154МемориалФСБ РФДомодедово (аэропорт)Владимир УстиновМоскваСочиРостовская областьПроисшествия
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