Кирстен Данст стыдно за поцелуй с Брэдом Питтом в "Интервью с вампиром"

Журналист на премьере нового фильма с ее участием в Лос-Анджелесе спросил, поменялось ли ее мнение после первого интервью, которое она дала 25 лет назад и в котором сказала, что ей "стыдно" за поцелуй с Брэдом Питтом и "хотелось бы скорее вычеркнуть этот эпизод из памяти".