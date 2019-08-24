Кирстен Данст стыдно за поцелуй с Брэдом Питтом в "Интервью с вампиром"

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Актриса Кирстен Данст до сих пор чувствует неловкость за поцелуй с Брэдом Питтом, сообщает Yahoo Entertainment.
Журналист на премьере нового фильма с ее участием в Лос-Анджелесе спросил, поменялось ли ее мнение после первого интервью, которое она дала 25 лет назад и в котором сказала, что ей "стыдно" за поцелуй с Брэдом Питтом и "хотелось бы скорее вычеркнуть этот эпизод из памяти".
"Да, это был стыд! Подтверждаю свои слова, которые говорила раньше. Но куда более странно звучало бы, если 11-летний подросток заявил: "это было здорово". Вы тогда точно сказали бы: "с этим ребенком что-то не так", - прокомментировала актриса .
Кирстен Данст и Брэд Питт снялись в "Интервью с вампиром" в 1994 году, когда ей было 11 лет, а актеру – 30.