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РИА Новости
Культура

Кирстен Данст стыдно за поцелуй с Брэдом Питтом в "Интервью с вампиром"

04:35 24.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
Американская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Актриса Кирстен Данст до сих пор чувствует неловкость за поцелуй с Брэдом Питтом, сообщает Yahoo Entertainment.
Журналист на премьере нового фильма с ее участием в Лос-Анджелесе спросил, поменялось ли ее мнение после первого интервью, которое она дала 25 лет назад и в котором сказала, что ей "стыдно" за поцелуй с Брэдом Питтом и "хотелось бы скорее вычеркнуть этот эпизод из памяти".

"Да, это был стыд! Подтверждаю свои слова, которые говорила раньше. Но куда более странно звучало бы, если 11-летний подросток заявил: "это было здорово". Вы тогда точно сказали бы: "с этим ребенком что-то не так", - прокомментировала актриса .

Кирстен Данст и Брэд Питт снялись в "Интервью с вампиром" в 1994 году, когда ей было 11 лет, а актеру – 30.
Кадр из фильма Интервью с вампиром
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КультураКино и сериалыНовости культурыКирстен ДанстБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-АнджелесYahoo! Inc.
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