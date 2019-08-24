Эксперты рассказали, сколько россиян летают лоукостерами

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Почти 40% путешественников изредка летают рейсами бюджетных авиаперевозчиков, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос пользователей и выяснили, как часто они выбирают для перелетов лоукостеры.

Оказалось, что более 13% респондентов летают бюджетными авиакомпаниями регулярно, почти 40% российских пассажиров делают это изредка, а 28% пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. Только 19% опрошенных сообщили, что никогда не летали лоукостерами и не планируют этого делать.