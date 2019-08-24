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РИА Новости

"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота

08:00 24.08.2019 (обновлено: 08:03 24.08.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyРепетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В День независимости Украины вместо одного парада пройдут два. Называться они будут "Шествием достоинства" и "Маршем защитников". Попытка отменить торжественное прохождение войск обернулась для президента страны Владимира Зеленского необходимостью проводить еще более масштабные мероприятия — с оркестрами, певцами, инсталляциями, — а также подкупать военных и договариваться с националистами.

Акценты парада

Заявленный, а потом отмененный парад даже успели отрепетировать. Военные тренировались ходить строем на "Марше достоинства" вдоль взлетной полосы авиационного завода "Антонов" в Киеве. И парадом этим не командовали — его "продюсировали". Занималось проектом агентство Secret Service, его эсэмэмщики разъяснили, чем отличается "ход" от обычного военного парада: "Это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также дети".
Режиссер действа Алан Бадоев добавлял: "Акценты — на людей, на их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День независимости будет человек — наши талантливые соотечественники". Вторым режиссером "парада" стала профессиональный хореограф Елена Коляденко.
На "Марше" будут не только привычные ведомственные духовые оркестры, но и именитые штатские музыканты: оперные артисты Андрей Романенко, солист Берлинской государственной оперы Евгений Орлов, Оксана Крамарева, Анжелина Швачка. Специальным гостем назван композитор Мирослав Скорик.
Но даже в таком слегка карнавальном виде парад вызывал у Зеленского смущение. Сначала офис президента, очевидно, рассматривал возможность отменить прохождение войск на День независимости. В начале июля "Движение ветеранов Украины" подняло шум: на запрос этой организации в администрации президента ответили, что глава государства не подписал указ о проведении парада. Среда патриотов и националистов забурлила.
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Владимир Зеленский на праздновании Дня государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
Президент Украины Владмир Зеленский на праздновании Дня Государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Владимир Зеленский на праздновании Дня государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
Через несколько дней Зеленский выступил лично, назвал парад "помпезным и недешевым" и поделился новой идеей: вместо торжественного прохождения войск раздать запланированные на организацию шествия деньги военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ответ активисты из команды бывшего президента Украины Петра Порошенко пообещали пройти маршем по улицам Киева.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий негодовал: "Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню независимости Украины. Расстроен таким решением". "Но будет ли парад — не им решать, — пригрозил глава парламента и призвал всех к участию в альтернативной акции. — Берите в свои руки боевые знамена. Поднимайте флаги, с которыми мы защищали страну под девизом "Слава Украине!" и под звуки гимна. <…> Я буду там вместе с вами".
Возглавить парад предложили бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Михаилу Забродскому. Звучали предложения вывести в центр Киева самодельную и списанную технику: "А что, если, кроме прохождения по Крещатику военных, добровольцев и волонтеров, еще и провести колонну наших коряг? Раздолбанные джипы, пятнистые бусики, багги с горелых машин, джихад-мобили, самодельная броня, а?"
Но репетиция "Марша защитников Украины" выглядела не так зрелищно: на нее явилось порядка тридцати человек, если судить по фото организационного штаба. Однако это не уменьшило энтузиазма инициаторов. "Мы принесли много радости киевлянам и туристам, которые с удовольствием снимали подтянутый строй, — писали они в соцсетях. — Количество заявок на марш уже перевалило за десять тысяч!"
Первоначально ветераны, организующие "Марш защитников" утверждали, что их мероприятие наложится на "Ходу гидности". Но затем штабы согласовали маршруты и графики. На компромисс пошли и для того, чтобы некоторые участники "Шествия достоинства" смогли пройти в "Марше защитников". Националистам это было выгодно.
© AP Photo / Efrem LukatskyРепетиция парада в честь Дня независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Репетиция парада в честь Дня независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019

Исправление вывесок

Расписание праздничного дня таково: в 9:30 у памятника "героям небесной сотни" (так называют на Украине демонстрантов, погибших в ходе протестов зимы 2013-2014 годов) будет объявлена минута молчания. После хорового исполнения гимна страны наградят граждан, продемонстрировавших успехи в различных сферах деятельности. Затем стартует собственно шествие. На Майдане Незалежности пройдет "музыкально-хореографический флешмоб". В центре города будет устроена инсталляция в память событий пятилетней давности: щиты спецподразделения “Беркут” и пожарная машина с брандспойтом.
А "Марш защитников Украины" начнется позже — в 11 часов. "С целью предотвращения эмоциональных манипуляций, которые продолжают распространяться по Сети, подчеркиваем: марш будет существенно разнесен по времени с государственными мероприятиями", —предупредил штаб неофициального парада.
Заключительные слова организаторов были совсем примирительными: "Благодаря конструктивному диалогу сторонам удалось найти определенное взаимопонимание в вопросах тайминга, что является ключевым".
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владмир Зеленский на праздновании Дня Государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
Президент Украины Владмир Зеленский на праздновании Дня Государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владмир Зеленский на праздновании Дня Государственного флага Украины в Киеве. 23 августа 2019
Эта история с двумя парадами вполне демонстрирует, что Зеленский переродился в своего предшественника Порошенко, считает политтехнолог Константин Долгов. "Зеленский шел к власти под лозунгом: "Я не Порошенко, я — альтернатива, я современный, молодой, иду на смену замшелому деду, который напортачил, мы все исправим!" — отмечает в разговоре с РИА Новости Долгов. — Пока удается только исправлять вывески: переименовывать администрацию президента в офис, хотя у него те же функции и там работают те же чиновники, некоторые по двадцать лет. Парад, который вроде бы отменен, назвали шествием — тоже просто смена вывески".
Реалии Украины вынуждают Зеленского следовать курсу предшественника. "Сначала заявили, что ликвидируют парад как пережиток милитаризма, в результате будет два парада плюс подачка военным. Тут Зеленский переплюнул даже Порошенко, последний был скромнее. Ситуация очевидная: Зеленский, как и Порошенко, боится людей с оружием, заискивает перед ними и потакает им. Но Порошенко умел делать вид, что он с ними заодно. Зеленский пока не умеет", —заключает Долгов.
"Компромисс по поводу парадов достигнут, но все равно между организациями "атошников" и новой властью останется напряжение, — говорит журналист, воевавший в рядах ВСУ в Донбассе Александр Мединский. — Организации ветеранов АТО — это часто легальные ОПГ (организованные преступные группы. — Прим. ред.). Далеко не все ветераны занимаются рейдерством и разбоем, чаще этим грешат те, кто был в тылу, — но таких "героев отжима" там хватает. Сейчас у них страх сесть на скамью подсудимых, стать изгоями. Все равно в среде профессиональных патриотов и ветеранов осталось настроение: "Зеленского надо ставить на место! Деньги возьмем, маршем пройдем, а потом поставим на место!"
Историк и писатель Лев Вершинин был депутатом Одесского горсовета, баллотировался в Раду, затем занялся политическим консультированием и покинул Украину. В комментарии РИА Новости он высказывает мнение, что 24 августа в Киеве "ничего не будет". "Ничего содержательного или конфликтного, — объясняет он. — Мы видим состоявшийся компромисс. Недовольные пройдут и покричат, выплеснут эмоции. Кто будет командовать парадом в прямом и переносном смысле? По статусу Зеленский главнокомандующий, а в реальности — такая же марионетка, как и все на Украине. Марионетка обаятельная, он умеет говорить с доверительной хрипотцой". По мнению эксперта, в марше националистов и ветеранов АТО нет даже символического содержания. "Ветеранские организации, политики, потерявшие должности, журналисты, сделавшие карьеру на освещении войны, — в нормальной стране это питательная среда для вооруженного переворота. Кто в одночасье потерял все, пытаются дать бой. В любой стране, кроме Украины. В Украине путч может состояться после череды бюрократических согласований с внешними "кураторами". Такого не было даже в Латинской Америке", — подытоживает Вершинин.
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СММ ОБСЕВооруженные силы УкраиныАндрей ПарубийКонстантин ДолговВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийНеяКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
День независимости Украины смешно. Независимости от чего - от суверинитета , независимости от процветания, независимости от собственной экономики и развития. Так тут поминки надо править , а не праздновать. Жаль народ его насилуют , а он даже не морщится знать по нраву Европейский кол .
24 августа, 08:35
YSYury Shpitonkov
5200001
Одно слово - Сомали...
24 августа, 09:06
Дмитрий Широков
1320001
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