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РИА Новости

Не жужжит. Мир подсчитывает убытки от массовой гибели пчел

08:00 24.08.2019 (обновлено: 08:05 24.08.2019)
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© Public domain Пчела, собирающая пыльцу
Пчела, собирающая пыльцу
© Public domain
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Человечество неожиданно столкнулось с новой угрозой — вымиранием пчел. Только в четырех южных штатах Бразилии за первые месяцы этого года погибло около полумиллиарда насекомых-опылителей. В США численность пчелиных семей за год сократилась на 40 процентов. В России их массовую гибель зафиксировали в тридцати регионах, убытки оцениваются в триллион рублей. О том, чем нам грозит пчелиный апокалипсис, — в материале РИА Новости.

Пчелиный апокалипсис

За первое полугодие в четырех южных штатах Бразилии погибло около полумиллиарда медоносных пчел, сообщила на прошлой неделе Национальная ассоциация пчеловодов.
В США с апреля 2018-го по апрель 2019-го численность пчелиных семей уменьшилась на 40,7%, свидетельствуют данные ежегодного опроса пчеловодов, проводимого учеными из Университета штата Мэриленд. Это самая масштабная гибель насекомых-опылителей за всю историю наблюдений.
Пчелы в США становятся настолько редкими и ценными, что в этом году в Калифорнии появился новый вид преступлений — кража с пасек пчелиных ульев с целью перепродажи.
В России в июне-июле пчелы массово гибли как минимум в тридцати регионах — Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском и Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии, Марий-Эл и других.
"Темпы вымирания насекомых-опылителей по всему миру увеличились в сотни раз, — констатирует в своем докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). — Около 40% опылителей, особенно пчелы и бабочки, уже находятся на грани исчезновения".

Обратная сторона высоких урожаев

Ученые пока не могут сказать, что именно убивает пчел, однако пчеловоды винят фермеров, занимающихся растениеводством. В частности, распространение монокультур подрывает пищевую базу насекомых.
Пчеловод собирает мед на пасеке
22 августа, 03:41РИА Новости
Исследование: россияне увеличили траты на мед на фоне гибели пчел
Пчелы, как и люди, не могут жить, потребляя только один тип пищи. А поскольку все больше ферм специализируется на выращивании одной сельхозкультуры, насекомым приходится летать слишком далеко, чтобы получить необходимое питание.
Но главная причина гибели опылителей — пестициды. Желая защитить аграриев от последствий изменения климата, а также укрепить положение на мировом продовольственном рынке, национальные правительства постоянно ослабляют контроль за применением химикатов в сельском хозяйстве.
Так, по оценке ООН, в той же Бразилии масштабы использования пестицидов за последние 25 лет выросли на 770%. Только с января этого года Министерство сельского хозяйства страны одобрило 290 новых препаратов, включая фипронил и глифосат, запрещенные в Евросоюзе как возможные канцерогены для человека.
Как сообщил агентству Bloomberg президент Ассоциации пчеловодов Бразилии Карлос Альберто Бастос, у большинства погибших пчел обнаружены следы фипронила. "Это признак того, что мы все отравлены", — подчеркнул он.
Дональд Трамп, желая поддержать фермеров, страдающих от торговой войны с Китаем, разрешил целый ряд ранее запрещенных химикатов. В июле Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщило, что некоторые из них оказались исключительно опасными для медоносных пчел. Агентство потребовало от производителей пестицидов печатать на упаковке предупреждение: "Этот продукт высокотоксичен для пчел и других насекомых-опылителей".
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
12 июля, 22:24РИА Новости
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
В России массовая гибель пчел привела к беспрецедентному конфликту между Россельхознадзором (РСХН) и Минэкономразвития (МЭР). РСХН завил, что причины катастрофы нужно искать в 2011 году, когда МЭР забрало себе практически все полномочия по контролю за пестицидами, и теперь их применяют бесконтрольно.
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сказала журналистам, что раньше ее ведомство тщательно контролировало производителей как самих пестицидов, так и аграрной продукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты.
"Тогда проверялись рынки, розница, подлинность ввозимых пестицидов. Эти мероприятия позволяли ежегодно находить десятки тысяч упаковок контрафактных веществ, пресекать использование в сельском хозяйстве сотен тонн фальсифицированных химикатов, закрывать подпольные цеха по их производству", — отметила Мелано, подчеркнув, что в последние восемь лет в России производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов практически не контролируется.
Минэкономразвития назвало обвинения "однобокими", уточнив, что с 2011 года ответственность за эту область лежит на нескольких ведомствах, в том числе на РСХН.

Мир без яблок и шоколада

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН указывает, что массовое вымирание пчел создает угрозу резкого обострения продовольственных проблем во всем мире. Дело в том, что без опыления пчелами радикально снизится урожайность 87 ведущих мировых продовольственных культур, в том числе ягод, яблок, груш, огурцов, какао, перца, помидоров, лука, капусты.
Критически зависят от такого опыления практически все масличные культуры — подсолнечник, рапс, кокос и масличная пальма. Под угрозой мясное и молочное животноводство, поскольку лучшие кормовые растения для коров и овец — люцерна и клевер — опыляются пчелами. Производителям текстиля тоже пора обеспокоиться: без пчел урожай хлопка падает в среднем на 62%, при этом резко снижается качество волокна.
Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае
17 августа, 14:00Акценты
Как не отравиться медом: пчелы опыляют отравленный рапс и угрожают человекуМассовая гибель пчел в России в этом году, по мнению специалистов, вызвана бесконтрольным применением неоникотиноидов. Мед, который приносят насекомые с полей, может нанести человеку вред. Радио Sputnik выяснило, можно ли себя обезопасить.
В целом, согласно отчету ООН , сельскохозяйственные культуры, опыляемые пчелами, обеспечивают производство продукции на 577 миллиардов долларов в год. Только в США годовой вклад этих насекомых в национальную экономику оценивается в 15 миллиардов долларов.
Соответственно, ущерб от массового вымирания насекомых-опылителей может достигать колоссальных сумм. Так, Российская Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценивает потери от гибели пчел только в этом году в триллион рублей. Учитывая, что средняя пасека со всем оборудованием, запасами продукции стоит 1,5-2 миллиона рублей, а количество погибших пасек исчисляется сотнями, эта оценка не выглядит завышенной.

Мед, вредный для здоровья

Речь идет не только о прямых потерях пчеловодов. Будут еще и косвенные — для всех. Первое и очевидное — подорожание меда. Как говорят специалисты, особенно заметным это станет в 2020 году, поскольку многие пчелиные семьи, не сумевшие накопить достаточный запас пищи, не переживут предстоящую зиму.
Повышение цен на мед следующим летом прогнозируется в пределах 20-50%. Неизбежно расширение производства фальсификата. Да и натуральный мед уже не будет "здоровым продуктом" по определению — очень велик риск того, что в нем содержатся пестициды, в том числе и очень опасные для здоровья.
Пчела
20 мая, 08:00РИА Новости
Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны
В среднесрочной перспективе мы столкнемся со снижением урожайности основных сельскохозяйственных культур и быстрым ростом цен на овощи, фрукты, орехи и ягоды. Многим в целях экономии придется больше употреблять крахмалсодержащей пищи, такой как рис, кукуруза и картофель, что негативно скажется на здоровье населения во всех странах. "Снижение урожайности особенно сильно угрожает более чем 820 миллионам человек , которые уже недоедают во всем мире", — подчеркивается в отчете ФАО.
В развитых странах пытаются создать технологическую замену пчелам в виде дронов-опылителей. Однако доступными такие технологии станут еще не скоро и от подорожания продуктов они не спасут.
Опыление растений вручную, иногда практикуемое, например, в Китае, тоже не выглядит панацеей — из-за трудоемкости процесса стоимость конечного продукта оказывается в 65 раз выше, чем с пчелами.
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Юлия МеланоДональд ТрампЕвросоюзООНРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
40 лет назад , ещё живя в СССР . Я слышал такое предсказание - Когда на планете исчезнут пчёлы , следом исчезнет и человечество . Вот за что купил , за то и продаю .
24 августа, 09:22
Alex Markov
1110201
глупцы. Вы бы лучше думали, как из спасти, а не убытки подсчитывали. Куда человечество катится в своей алчности и невежестве... И знаете что, когда случаются природные катаклизмы, это природа вас наказывает, дает понять, что с ней надо быть добрее. В самом глобальном понимании, для природы человек не более чем пыль. Но на своем уровне эта пыль очень злобная, с которой природа борется и она победит.
24 августа, 09:24
Александр Сергеевич
900001
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