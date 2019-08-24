"Пакт о ненападении почти на два года помог отсрочить войну против СССР"

80 лет назад, 23 августа 1939 года, был заключен пакт Молотова — Риббентропа. Несмотря на то что с момента подписания документа прошло несколько десятилетий, споры о его последствиях и значении не утихают.

В эти дни в Москве на выставке "1939 год. Начало Второй мировой войны" представлен оригинал договора о ненападении, а также секретного протокола к нему. О том, возможна ли в ближайшее время публикация новых документов, связанных с пактом, как соглашение оценивали его современники, в частности Черчилль, а также каковы были мотивы советского руководства при подписании договора, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

– Владимир Петрович, 14 августа в Российском историческом обществе состоялась презентация сборника архивных документов, которые доказывают, что инициатором подписания пакта Молотова – Риббентропа выступила фашистская Германия, а СССР был вынужден подписать договор ради обеспечения национальной безопасности. Стало это каким-то откровением для историков и архивистов?

– Нет, новостью эти документы не стали. Давайте немного вспомним то время: это был такой период истории, когда все основные европейские страны вели активные переговоры друг с другом. СССР вел переговоры с Британией и Францией, пытаясь договориться о коллективных действиях. Франция, Великобритания и Польша вели переговоры с Германией, тоже пытаясь как-то умиротворить Гитлера и не допустить начала войны или направить агрессию Гитлера против Советского Союза. Все вели переговоры, при этом никто не доверял друг другу.

То, что в итоге привело к договору о ненападении между СССР и Германией, явилось следствием политики Великобритании и Франции.

Гитлер предложил подписать договор о ненападении. Буквально в течение одного-двух дней было принято решение согласиться с этими предложениями. И в итоге 23 августа был подписан этот договор с секретным приложением к нему.

– В той исторической реальности была ли у Советского Союза возможность не подписывать этот пакт?

– В этот период в Советском Союзе была затеяна большая перестройка армии, плюс многие военачальники были заменены вследствие репрессий 1937–1938 годов, поэтому стране как воздух требовалось иметь резерв времени, для того чтобы завершить преобразование армии. В тех условиях, которые сложились к августу 1939 года, видимо, наилучшим решением было все-таки пойти на подписание этого договора с Германией.

Хотя Сталин понимал, что этот договор вряд ли будет носить долговременный характер, важно было получить дополнительную передышку, резерв времени для дальнейших действий. Действительно, начало войны против Советского Союза удалось отложить почти на два года, которые мы использовали для подготовки наших вооруженных сил к неизбежной на тот период войне с Германией.

Сталин, естественно, взвешивал все возможности и рассматривал разные варианты. В какой-то момент стало очевидно, что СССР не удается договориться с Великобританией и Францией. Кстати, во многом камнем преткновения стала позиция Польши: одним из пунктов этих переговоров было то, что Советский Союз выступит непосредственно против Германии. Но у Советского Союза не было непосредственной границы с Германией, поэтому сначала надо было пройти через территорию Польши. Однако позиция Польши была такова, что они не хотели иметь ничего общего с Советским Союзом. Великобритания и Франция никак не могли переубедить, а скорее всего, и сами были не сильно заинтересованы том, чтобы договориться с Советским Союзом.

К слову, общественное мнение и Великобритании, и Франции уже тогда было настроено против Германии и всячески подталкивало к тому, что надо договариваться с Советским Союзом. Но руководители Великобритании и Франции всячески затягивали эти переговоры.

– Как было ранее сказано, инициатором подписания договора выступила немецкая сторона. Почему они так стремились к этому договору? В чем их выгода?

– Поскольку Гитлер не скрывал агрессивных планов по расширению Германии, для него была важна позиция Советского Союза, потому что он не хотел иметь войны на два фронта. Тем более что было понятно, что Британия и Франция будут поддерживать Польшу – они даже дали Польше гарантии ее независимости в виде официальных документов. Понятно, что ни Великобритания, ни Франция всерьез к этим гарантиям не относились, но тем не менее это были официальные документы. Гитлер всерьез опасался, что Великобритании, Франции и Советскому Союзу удастся договориться и это помешает реализации его планов.

11 апреля 1939 года Гитлер подписал план "Вайс" – план захвата Польши. И ему было важно, чтобы в войне Германии против Польши Советский Союз сохранял нейтралитет. Подписанием этого договора о ненападении он получал гарантии, что Советский Союз будет соблюдать нейтралитет в возможной войне Германии с Польшей, что на самом деле потом и произошло.

– Понятно, что история не терпит сослагательных наклонений, но может быть, СССР следовало вместо подписания пакта нанести первыми удар по Германии? Ведь в 1939 году фашистская армия была еще не той мощной машиной, которой она стала в 1941 году.

– Советский Союз, в отличие от Германии, никогда не проявлял агрессии и агрессивных планов. Тем более наша армия не очень была готова к такому нападению. Далее, как я уже сказал, у Советского Союза с Германией не было непосредственных границ, в любом случае надо было пройти через территорию Польши, поэтому планов таких не было и не могло быть.

– В 1938 году состоялся так называемый Мюнхенский сговор (между Великобританией, Францией, Италией и Германией), это соглашение предписывало Чехословакии передать Германии Судетскую область, и это стало только началом расчленения Чехословакии. Повлиял ли впоследствии Мюнхенский договор на решение Советского Союза подписать договор с Гитлером?

– Дело в том, что Мюнхенский сговор 1938 года и решение о подписании договора о ненападении с Германией в августе 1939 года – это, в общем-то, события, которые нельзя ставить в один ряд и сравнивать, потому что каждые международные договоренности надо рассматривать в тех исторических условиях, в которых они рождались. В 1938 году Советский Союз открыто высказал свою позицию, что он против этого договора между Великобританией, Францией, Италией и Германией, и нас на эти переговоры даже не пригласили.

– Правда ли, что до Советского Союза аналогичные пакту договоры с Германией подписывала Великобритания, Франция и Польша?

– Да, на тот период это была довольно распространенная практика, и Советский Союз последним из больших государств подписал подобный договор о ненападении с Германией. До этого аналогичные договоренности имелись и у Великобритании, и у Франции, и у Польши. Польша еще в 1934 году подписала договор о ненападении с фашисткой Германией.

© РИА Новости / Кирилл Каллинико Договор о ненападении между Германией и Советским союзом, представленный на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллинико Договор о ненападении между Германией и Советским союзом, представленный на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

Кстати, Прибалтийские государства тоже подписали договор о ненападении с Германией. Практически все эти договоры имели секретные приложения, где обозначались какие-то моменты, которые не хотели предавать огласке – это тоже была довольно распространенная практика того времени.

– Получается, что, подписывая пакт, СССР не делал чего-то из ряда вон выходящего? Это был типичный договор для того времени. Как вы считаете, почему тогда некоторые зарубежные историки называют этот пакт не иначе как позорным? Награждают и другими эпитетами. Например, имеется совместная декларация немецких историков к 70-летию подписания пакта, они называют этот документ пагубным.

– Это я считаю проявлением двойных стандартов и идеологической борьбы, которая всегда существовала и, видимо, всегда будет существовать у Запада по отношению к Советскому Союзу, а теперь и к России. В то время у всех были те или иные договоренности, но сейчас эти договоренности не афишируются, а на передний план всячески выносят пакт о ненападении между СССР и Германией.

Я считаю, что это элемент борьбы против нас. Ведь мы честно пытались договориться с Великобританией и Францией о совместных действиях, но они сами всячески затягивали эти переговоры. Лидеры этих европейских стран откровенно говорили о том, что они не хотят договариваться с Советским Союзом.

Здесь характерно, как эти договоренности оценивали современники. Когда был подписан договор о ненападении, это не вызвало большого ажиотажа в Европе, все это восприняли достаточно спокойно. Кстати, премьер-министр Великобритании Черчилль в воспоминаниях откровенно пишет о том, что он на месте Сталина поступил бы точно так же, потому что даже в его представлении это была абсолютно прагматичная позиция со стороны Сталина, и по-другому на тот период, при той сложившейся международной обстановке, он поступить не мог.

– Во время различных обсуждений пакта Молотова – Риббентропа зачастую фокус внимания смещается с самого договора на секретные протоколы. О них существует множество домыслов и спекуляций, что там чуть ли не прописан раздел Европы между Сталиным и Гитлером. Так что же на самом деле в этих секретных протоколах?

– В этом секретном приложении просто-напросто обозначены разграничения сфер интересов Советского Союза и Германии. Конкретно по каким территориям, по каким рекам будет проходить это разграничение, с тем чтобы не допустить ущемления интересов друг друга.

Для советского руководства на тот период не было секретом, что в ближайшее время Гитлер нападет на Польшу, об этом свидетельствовали донесения и наших дипломатов, и наших разведчиков. Поэтому для нас было важно, чтобы Гитлер не оказался в непосредственной близости от нашей территории, потому что, если бы Гитлер, не имея этих договоренностей, взял всю Польшу, то до границы с Советским Союзом оставалось 30 с небольшим километров, и, соответственно, для дальнейших агрессивных действий у него были бы гораздо лучшие условия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Архивные документы, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников Архивные документы, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

А так все-таки в результате этих договоренностей нам удалось отодвинуть существовавшую на тот момент границу Советского Союза более чем 300 километров западнее и, соответственно, иметь таким образом плацдарм, для того чтобы не допустить резкого нападения на ту территорию Советского Союза, которая была по состоянию на август 1939 года.

– Казалось бы, пакт Молотова – Риббентропа за эти 80 лет изучен вдоль и поперек, однако время от времени появляются все новые архивные документы. Как вы считаете, могут ли в ближайшее время всплыть какие-то архивы, которые позволят как-то по-другому взглянуть на этот исторический документ?

– Какие-то новые документы, видимо, могут появиться, и здесь я ожидаю каких-то новых документов со стороны нашей внешней разведки. До сих пор еще не все документы рассекречены, требуются определенные процедуры, которые занимают время, поэтому я вполне допускаю, что какие-то документы, свидетельствующие о донесениях, которые шли с разных сторон, могут еще появиться. Но все эти новые документы вряд ли изменят что-либо в оценке тех событий, которые имели место в 1939 году.