Стать мушкетером и нарисовать свой мультфильм. Что делать в "Ночь кино"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. От музеев до метро, от Канн до "Кинотавра", от Владивостока до Калининграда — такова география всероссийской акции "Ночь кино". Откроется она картиной "Мальчик русский", а по всей стране покажут фильмы, отобранные на всероссийском голосовании: "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Еще будут предпремьерные показы, сеансы классических советских кинолент на винтажном пленочном оборудовании, экскурсии, иммерсивный перформанс и многое другое. О том, что заслуживает внимания и что не пропустить, — в материале РИА Новости.

Фильмы, которые нельзя пропустить

Киноманов ждут предпремьерные показы из программ Каннского кинофестиваля и "Кинотавра". Картины покажут задолго до выхода в российский прокат.

Фильмы — участники "Кинотавра" представят авторы: актер и режиссер Григорий Добрыгин презентует свою работу Sheena667 про тайную жизнь работника автосервиса и его одержимость виртуальной реальностью, а Нигина Сайфуллаева — "Верность" (получившую специальный диплом жюри). Лента повествует о том, как жена начинает изменять мужу, заподозрив его в неверности. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября с рейтингом 18+.

© Фото : пресс-служба Москино Александр Паль в фильме "Верность" 1 из 4 Александр Паль в фильме "Верность" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Верность" 2 из 4 Кадр из фильма "Верность" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Сцена из фильма "Верность" 3 из 4 Сцена из фильма "Верность" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма Sheena667 4 из 4 Кадр из фильма Sheena667 © Фото : пресс-служба Москино 1 из 4 Александр Паль в фильме "Верность" © Фото : пресс-служба Москино 2 из 4 Кадр из фильма "Верность" © Фото : пресс-служба Москино 3 из 4 Сцена из фильма "Верность" © Фото : пресс-служба Москино 4 из 4 Кадр из фильма Sheena667 © Фото : пресс-служба Москино

Среди картин — участниц Каннского фестиваля на акции "Ночь кино" — китайский неонуар "Озеро диких гусей" про участника банды, промышляющей кражей мотоциклов. В одной из разборок герой случайно убивает полицейского и объявляется в розыск. Ему предстоит бежать из города, а сделать это не так-то просто.

© Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Жанна" 1 из 4 Кадр из фильма "Жанна" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай" 2 из 4 Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай" 3 из 4 Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Озеро диких гусей" 4 из 4 Кадр из фильма "Озеро диких гусей" © Фото : пресс-служба Москино 1 из 4 Кадр из фильма "Жанна" © Фото : пресс-служба Москино 2 из 4 Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай" © Фото : пресс-служба Москино 3 из 4 Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай" © Фото : пресс-служба Москино 4 из 4 Кадр из фильма "Озеро диких гусей" © Фото : пресс-служба Москино

Также покажут продолжение хеви-метал-мюзикла "Жаннет" Брюно Дюмона о повзрослевшей Жанне д'Арк — "Жанна" и картину "Должно быть, это рай" обладателя спецприза каннского жюри палестинца Элии Сулеймана (он выступил как режиссер и исполнитель главной мужской роли). Герой путешествует, находит параллели со своей родиной в разных странах и рассуждает о национальной идентичности и самоопределении в современном мире.

Кино под землей и на море

© Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Будьте моим мужем" 1 из 6 Кадр из фильма "Будьте моим мужем" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем" 2 из 6 Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 3 из 6 Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г. 4 из 6 Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г. © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Кадр из фильма "Метрополис" 5 из 6 Кадр из фильма "Метрополис" © Фото : пресс-служба Москино © Фото : пресс-служба Москино Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино" 6 из 6 Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино" © Фото : пресс-служба Москино 1 из 6 Кадр из фильма "Будьте моим мужем" © Фото : пресс-служба Москино 2 из 6 Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем" © Фото : пресс-служба Москино 3 из 6 Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Фото : пресс-служба Москино 4 из 6 Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г. © Фото : пресс-служба Москино 5 из 6 Кадр из фильма "Метрополис" © Фото : пресс-служба Москино 6 из 6 Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино" © Фото : пресс-служба Москино

Тем, для кого важны новые ощущения или эффект присутствия, придутся по вкусу ретро-показы на винтажном пленочном оборудовании в необычных местах. Организаторы обещают, что архитектура и окружающий ландшафт усилят впечатления от просмотра.

Антиутопию Фрица Ланга "Метрополис" 1927 года, повлиявшую на Тима Бертона и Ридли Скотта, покажут на законсервированной станции метро "Деловой центр". Немой фильм, где смешались фантастика, пародия на капиталистическое общество и романтическая история, будет сопровождаться живой музыкой.

Демонстрация картины "Иван Васильевич меняет профессию" пройдет в Измайловском кремле на фоне деревянных и каменных башен. Моря в "порту пяти морей" Москве организаторы не нашли, и поэтому лирическую комедию "Будьте моим мужем" можно будет посмотреть в бассейне "Чайка".

Киношное закулисье

Истинным фанатам кинематографа будет интересно узнать, где снимают, хранят и показывают фильмы, — это можно сделать на специальных экскурсиях.

На "Мосфильме" желающих проведут по павильонам и дадут увидеть не только территорию студии, экспонаты музея, но и натурную площадку под открытым небом с декорациями, рабочие павильоны. А отреставрированный "Иллюзион" проведет лекцию-экскурсию о своей истории: зрителям расскажут, как кинотеатр, открывшийся в 1966 году, стал особой точкой на карте города, как менялся его облик и антураж.

О том, как устроена анимация, расскажут на "Союзмультфильме". Гостям киностудии покажут раскадровки, декорации и более 100 кукол из знаменитых советских мультфильмов — от "Чебурашки" до "38 попугаев". А после экскурсии пройдет мастер-класс.

Кроме того, музей-заповедник "Царицыно" подготовил иммерсивный кино-театральный перформанс "Мушкетеры. Монтаж". Зрители станут участниками кинопроб, узнают, как создавался телефильм, и увидят сцены из первой серии. "На десерт" публике предложат пройти церемонию посвящения в королевские мушкетеры или гвардейцы кардинала.