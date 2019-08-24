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РИА Новости
Культура

Стать мушкетером и нарисовать свой мультфильм. Что делать в "Ночь кино"

08:00 24.08.2019 (обновлено: 16:39 24.08.2019)
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© Фото : пресс-служба МоскиноАкция "Ночь кино"
Акция Ночь кино
© Фото : пресс-служба Москино
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. От музеев до метро, от Канн до "Кинотавра", от Владивостока до Калининграда — такова география всероссийской акции "Ночь кино". Откроется она картиной "Мальчик русский", а по всей стране покажут фильмы, отобранные на всероссийском голосовании: "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Еще будут предпремьерные показы, сеансы классических советских кинолент на винтажном пленочном оборудовании, экскурсии, иммерсивный перформанс и многое другое. О том, что заслуживает внимания и что не пропустить, — в материале РИА Новости.

Фильмы, которые нельзя пропустить

Киноманов ждут предпремьерные показы из программ Каннского кинофестиваля и "Кинотавра". Картины покажут задолго до выхода в российский прокат.
Фильмы — участники "Кинотавра" представят авторы: актер и режиссер Григорий Добрыгин презентует свою работу Sheena667 про тайную жизнь работника автосервиса и его одержимость виртуальной реальностью, а Нигина Сайфуллаева — "Верность" (получившую специальный диплом жюри). Лента повествует о том, как жена начинает изменять мужу, заподозрив его в неверности. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября с рейтингом 18+.
© Фото : пресс-служба Москино

Александр Паль в фильме "Верность"

Кадр из фильма Верность
1 из 4

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба МоскиноКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
2 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Сцена из фильма "Верность"

Кадр из фильма Верность
3 из 4

Сцена из фильма "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма Sheena667

Кадр из фильма Sheena667
4 из 4

Кадр из фильма Sheena667

© Фото : пресс-служба Москино
1 из 4

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
2 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
3 из 4

Сцена из фильма "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
4 из 4

Кадр из фильма Sheena667

© Фото : пресс-служба Москино
Среди картин — участниц Каннского фестиваля на акции "Ночь кино" — китайский неонуар "Озеро диких гусей" про участника банды, промышляющей кражей мотоциклов. В одной из разборок герой случайно убивает полицейского и объявляется в розыск. Ему предстоит бежать из города, а сделать это не так-то просто.
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Жанна"

Кадр из фильма Жанна
1 из 4

Кадр из фильма "Жанна"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай"

Кадр из фильма Должно быть, это рай
2 из 4

Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай"

Кадр из фильма Должно быть, это рай
3 из 4

Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Озеро диких гусей"

Кадр из фильма Озеро диких гусей
4 из 4

Кадр из фильма "Озеро диких гусей"

© Фото : пресс-служба Москино
1 из 4

Кадр из фильма "Жанна"

© Фото : пресс-служба Москино
2 из 4

Сцена из фильма Элиа Сулейман "Должно быть, это рай"

© Фото : пресс-служба Москино
3 из 4

Элиа Сулейман в фильме "Должно быть, это рай"

© Фото : пресс-служба Москино
4 из 4

Кадр из фильма "Озеро диких гусей"

© Фото : пресс-служба Москино
Также покажут продолжение хеви-метал-мюзикла "Жаннет" Брюно Дюмона о повзрослевшей Жанне д'Арк — "Жанна" и картину "Должно быть, это рай" обладателя спецприза каннского жюри палестинца Элии Сулеймана (он выступил как режиссер и исполнитель главной мужской роли). Герой путешествует, находит параллели со своей родиной в разных странах и рассуждает о национальной идентичности и самоопределении в современном мире.

Кино под землей и на море

© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

Кадр из фильма Будьте моим мужем
1 из 6

Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем"

Кадр из фильма Будьте моим мужем
2 из 6

Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
3 из 6

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г.

Кадр из фильма Метрополис
4 из 6

Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г.

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Кадр из фильма "Метрополис"

Кадр из фильма Метрополис
5 из 6

Кадр из фильма "Метрополис"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино"

Акция Ночь кино
6 из 6

Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино"

© Фото : пресс-служба Москино
1 из 6

Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

© Фото : пресс-служба Москино
2 из 6

Андрей Миронов в фильме "Будьте моим мужем"

© Фото : пресс-служба Москино
3 из 6

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Фото : пресс-служба Москино
4 из 6

Кадр из фильма "Метрополис" Фрица Ланга 1927г.

© Фото : пресс-служба Москино
5 из 6

Кадр из фильма "Метрополис"

© Фото : пресс-служба Москино
6 из 6

Бассейн "Чайка" не первый раз принимает участие в акции "Ночь кино"

© Фото : пресс-служба Москино
Тем, для кого важны новые ощущения или эффект присутствия, придутся по вкусу ретро-показы на винтажном пленочном оборудовании в необычных местах. Организаторы обещают, что архитектура и окружающий ландшафт усилят впечатления от просмотра.
Антиутопию Фрица Ланга "Метрополис" 1927 года, повлиявшую на Тима Бертона и Ридли Скотта, покажут на законсервированной станции метро "Деловой центр". Немой фильм, где смешались фантастика, пародия на капиталистическое общество и романтическая история, будет сопровождаться живой музыкой.
Демонстрация картины "Иван Васильевич меняет профессию" пройдет в Измайловском кремле на фоне деревянных и каменных башен. Моря в "порту пяти морей" Москве организаторы не нашли, и поэтому лирическую комедию "Будьте моим мужем" можно будет посмотреть в бассейне "Чайка".

Киношное закулисье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Cъемочный павильон киноконцерна "Мосфильм"

Экскурсия по киноконцерну Мосфильм
1 из 3

Cъемочный павильон киноконцерна "Мосфильм"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
2 из 3

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Фото : Кинотеатр "Иллюзион" Кинотеатр "Иллюзион"
Кинотеатр Иллюзион
3 из 3
Кинотеатр "Иллюзион"
© Фото : Кинотеатр "Иллюзион"
1 из 3

Cъемочный павильон киноконцерна "Мосфильм"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 3

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

© РИА Новости / Владимир Песня
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3 из 3
Кинотеатр "Иллюзион"
© Фото : Кинотеатр "Иллюзион"
Истинным фанатам кинематографа будет интересно узнать, где снимают, хранят и показывают фильмы, — это можно сделать на специальных экскурсиях.
На "Мосфильме" желающих проведут по павильонам и дадут увидеть не только территорию студии, экспонаты музея, но и натурную площадку под открытым небом с декорациями, рабочие павильоны. А отреставрированный "Иллюзион" проведет лекцию-экскурсию о своей истории: зрителям расскажут, как кинотеатр, открывшийся в 1966 году, стал особой точкой на карте города, как менялся его облик и антураж.
О том, как устроена анимация, расскажут на "Союзмультфильме". Гостям киностудии покажут раскадровки, декорации и более 100 кукол из знаменитых советских мультфильмов — от "Чебурашки" до "38 попугаев". А после экскурсии пройдет мастер-класс.
Кроме того, музей-заповедник "Царицыно" подготовил иммерсивный кино-театральный перформанс "Мушкетеры. Монтаж". Зрители станут участниками кинопроб, узнают, как создавался телефильм, и увидят сцены из первой серии. "На десерт" публике предложат пройти церемонию посвящения в королевские мушкетеры или гвардейцы кардинала.
Вход на все события "Ночи кино" бесплатный, по предварительной регистрации.
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КультураКино и сериалыНочь киноРидли СкоттЦарицыно (музей-заповедник)Григорий ДобрыгинСоюзмультфильмКинотаврМоскваВладивостокМосфильмТим БертонКалининград
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