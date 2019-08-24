25 августа: память преподобномученика Варлаама

Преподобномученик Варлаам и убиенные с ним братия Белогорского монастыря

О себе архимандрит Варлаам (в миру Василий Коноплев), крестьянин из семьи старообрядцев-беспоповцев с Юго-Кнауфского завода в Пермской губернии, рассказал сам – в автобиографии:

"На десятом году я выучился грамоте; молился с беспоповцами, со стариками и простолюдинами; когда стал приходить в возраст, полюбил читать Божественное Писание. Все свободное время я отдавал чтению книг, покупая их или прося у других для прочтения. И постепенно стал разгораться во мне дух к Богу — я размышлял о вере, о расколе, о православной восточной церкви, размышлял о священстве, без которого, видел, спастись нельзя. В этих думах я забывал все. Ночью часто вставал на молитву перед иконами Господа Вседержителя и Пречистой Богородицы и молился усердно, горячо, со слезами, просил Господа: "Господи, открой мои очи, дай разуметь путь спасения; скажи мне путь, каким мне идти, научи творить волю Твою".

До 35 лет искал он, "где правда", а в 90-х годах XIX века присоединился к православной церкви, а с ним и его 75-летний отец со всей семьей — всего 19 человек.

Василий принял постриг с именем Варлаам, поселился в 120 километрах от Перми на краю горы Белой — где в 1891 году в честь чудесного избавления от смерти в Японии наследника престола цесаревича Николая был установлен семисаженный крест, призванный в народе Царским, а потом был учрежден Белогорский Свято-Николаевский монастырь — и начал собирать миссионерскую монашескую общину.

Современники писали, что отец Варлаам отличался особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. К нему стекался народ со всей Пермской губернии, шли даже инородцы из глухого Закамскаго края — он никому не отказывал в совете. Четверть века Белогородская обитель утешала страждущих.

В монастыре, прозванном Уральским Афоном, создали школу для мальчиков-сирот и приют, в котором жили 25 детей: их учили не только грамоте, но и ремеслу – для этого в обители были столярная и слесарная мастерские.

В июне 1917 года в обители торжественно освятили новый Крестовоздвиженский собор. Народу собралось столько, что богослужения пришлось совершать под открытым небом – храмы не вмещали всех богомольцев.

А через год, в августе 1918-го в монастырь пришли большевики. Поубивали многих монахов, в главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол, в келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь похабные частушки.

25 августа арестованных архимандрита Варлаама и еще 26 монахов и послушников повезли в уездный город Осу, но не довезли — расстреляли по дороге. Могилы их до сих пор не нашли.