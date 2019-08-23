Открывший Koktebel Jazz Party музыкант из США поделился впечатлениями

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал РИА Новости, что впечатлен организацией Koktebel Jazz Party и в восторге от коллективов из России.

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно. Очень высокий уровень коллективов и очень профессиональная организация. Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

После выступления своей группы Ярден спустился в партер и присоединился к зрителям, чтобы послушать своих коллег из России – группу Guru Groove Foundation. Он тепло отозвался о коллегах.

"Я никогда их не слышал ранее, они изумительны", - сказал он.

Ярден прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении Крыма со стороны западных стран.

"Я слышал об этом… знакомые рассказали, они меня расстроили. Но я все же решил приехать, потому что я хочу сделать людей счастливее. И в конце концов, эта страна пригласила меня, была ужасная мысль, я думал сказать "нет", но я не смог и мы здесь", - рассказал Дэйв.

Дэйв Ярден — певец, автор песен и пианист, который записывает песни в сотрудничестве с Тейлором Хилтоном, Джошем Келли, Джошем Ходжем, Curtis Peoples и Lady Antebellum.

Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступают Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.