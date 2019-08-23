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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Открывший Koktebel Jazz Party музыкант из США поделился впечатлениями

22:58 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал РИА Новости, что впечатлен организацией Koktebel Jazz Party и в восторге от коллективов из России.
"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно. Очень высокий уровень коллективов и очень профессиональная организация. Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.
После выступления своей группы Ярден спустился в партер и присоединился к зрителям, чтобы послушать своих коллег из России – группу Guru Groove Foundation. Он тепло отозвался о коллегах.
"Я никогда их не слышал ранее, они изумительны", - сказал он.
Ярден прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении Крыма со стороны западных стран.
"Я слышал об этом… знакомые рассказали, они меня расстроили. Но я все же решил приехать, потому что я хочу сделать людей счастливее. И в конце концов, эта страна пригласила меня, была ужасная мысль, я думал сказать "нет", но я не смог и мы здесь", - рассказал Дэйв.
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 18:18Koktebel Jazz Party
Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным
Дэйв Ярден — певец, автор песен и пианист, который записывает песни в сотрудничестве с Тейлором Хилтоном, Джошем Келли, Джошем Ходжем, Curtis Peoples и Lady Antebellum.
Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступают Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
20 августа, 17:18Культура
Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках
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Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyМинистерство культуры РФКоктебельРоссия
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